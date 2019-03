Fleurop AG

Stephan Triebe aus Deutschland belegt 4. Platz bei der Weltmeisterschaft der Floristen in Philadelphia

Philadelphia / Berlin

+++ Der neue Weltmeister der Floristen steht fest +++ Der Titel geht an Bart Hassam aus Australien +++ Stephan Triebe aus Deutschland landet auf dem 4. Platz +++ Insgesamt nahmen 23 Nationen am Fleurop-Interflora World Cup in Philadelphia/USA teil +++

Vom 1. bis 3. März fand die Weltmeisterschaft der Floristen in Philadelphia im US-Bundestaat Pennsylvania statt. Die besten Floral-Designer aus aller Welt fertigten ihre blumigen Kunstwerke nach monatelanger Vorbereitung live im Rahmen der Philadelphia Flower Show, der größten Indoor Flower Show der Welt, vor mehr als 250.000 Besuchern an.

Zunächst waren von jedem Teilnehmer/-in vier Werkstücke gefordert, die besten 10 durften sich im Halbfinale einer weiteren Aufgabe stellen. Die besten fünf aus dieser Runde erreichten schließlich das Finale und demonstrierten die hohe Kunst des Blumenbindens mit einer alles entscheidenden letzten Arbeit.

Für Deutschland ging der 30-jährige Stephan Triebe aus Hamburg an den Start und belegte den 4. Platz. "Die Teilnahme am Fleurop-Interflora World Cup war die bisher größte Herausforderung meiner Floristenkarriere. Die Wettbewerbsarbeiten im geforderten Zeitlimit zu präsentieren, hat Kraft gekostet, aber es hat auch unglaublich viel Spaß gemacht! Ich freue mich sehr, zu den besten fünf Floristen der Welt zu zählen und kann mir keinen Beruf vorstellen, der mich mehr erfüllen würde", sagt Stephan Triebe sichtbar glücklich nach der feierlichen Siegerehrung im Grand Ballroom des Pennsylvania Convention Centers.

Bart Hassam löst mit dem Titelgewinn Alex Choi aus Süd-Korea ab, der den Wettbewerb 2015 in Berlin gewann. Die Weltmeisterschaft der Floristen wird ca. alle 5 Jahre von einer Fleurop-Landesabteilung ausgerichtet. Nach 1985, wo Klaus Wagener den Titel für Deutschland in Detroit holte, fand der wichtigste Wettbewerb der grünen Branche nach Stationen in unter anderem Shanghai, Melbourne und Japan erstmalig wieder in den Vereinigten Staaten statt.

Die Platzierungen im Überblick:

Insgesamt 10 der 23 Teilnehmer schafften den Sprung ins Halbfinale (zufällige Reihenfolge):

Natalia Zhizhko (Russland), Stephan Triebe (Deutschland), Tamas Mezöffy (Ungarn), Myeon Oh (Süd Korea), Wie Yao (China), Vincenzo Antonuccio (Italien), Pirjo Koppi (Finnland), Premysl Hytych (Tschechien), Bart Hassam Australien, Kazushiro Sugimoto (Japan)

Fünf Teilnehmer erreichten das Live-Finale:

Bart Hassam (Australien), Natalia Zhizhko (Russland), Tamas Mezöffi (Ungarn), Stephan Triebe (Deutschland), Premysl Hychtych (Tschechien)

Die Sieger des Fleurop-Interflora World Cup 2019:

Weltmeister der Floristen 2019: Bart Hassam (Australien) 2. Platz: Natalia Zhizhko (Russland) 3. Platz: Tamas Mezöffy (Ungarn)

