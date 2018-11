Welche Frau hat das Zeug zur Kanzlerin? Bundesweite Umfrage von tina zum Rückzug von Angela Merkel

tina Cover 47/2018. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/43887 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Bauer Media Group, tina" Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Angela Merkel wird beim Parteitag im Dezember nicht erneut für das Amt der CDU-Chefin antreten. Bis 2021 will sie sich komplett aus der Politik zurückziehen, verkündete die Kanzlerin vor zwei Wochen. Eine repräsentative Umfrage der Frauenzeitschrift tina, durchgeführt vom Marktforschungsinstitut YouGov, zeigt: Keine Frau aus Politik und Gesellschaft hat derzeit das Potenzial zur Kanzlerin - findet fast die Hälfte der Bevölkerung. Am ehesten trauen die Befragten der CDU-Politikerin Annegret Kramp-Karrenbauer oder Sahra Wagenknecht von Die Linke die Kanzlerschaft zu (13 Prozent). Sieben Prozent der Befragten glauben an Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU). Auch diese sieben Frauen standen zur Wahl:

- Manuela Schwesig (SPD) 4% - Annalena Baerbock (Die Grünen) 4% - Dunja Hayali (Moderatorin) 3% - Margot Käßmann (Ex-Bischöfin) 3% - Gesine Schwan (Politikwissenschaftlerin) 2% - Iris Berben (Schauspielerin) 2% - Alice Schwarzer (Publizistin und Feministin) 2%

Ein Drittel meint, endlich sei der Weg für neue Ideen frei

38 Prozent der befragten Männer und 33 Prozent der Frauen sind erleichtert über Angela Merkels angekündigten Rückzug. Besonders die Befragten in Bayern (41%) und Sachsen (45%) hoffen auf frischen Wind in der Politik. Gleichzeitig drücken 20 Prozent der Bevölkerung auch Besorgnis aus: Für sie steht Angela Merkel für Sicherheit und Verlässlichkeit. Besonders die Jüngeren, 18- bis 24-Jährigen, stechen hier mit einem Anteil von 27 Prozent hervor. Weitere 20 Prozent stehen der Entscheidung gleichgültig gegenüber.

Begrenzung der Zuwanderung, bezahlbarer Wohnraum und bedingungsloses Grundeinkommen stehen an oberster Stelle

Für die verbleibende Amtszeit wünschen sich 26 Prozent der Befragten, dass Angela Merkel sich besonders dem Thema Begrenzung der Zuwanderung annimmt. An zweiter Stelle steht für die Teilnehmer der Umfrage bezahlbarer Wohnraum (17%) und ein bedingungsloses Grundeinkommen (13%) folgt auf Platz 3. Überraschend: Für gleiche Bildungschancen für alle Kinder stimmten nur sechs Prozent und lediglich vier Prozent der Umfrageteilnehmer halten ein gleiches Einkommen für Männer und Frauen für am wichtigsten.

