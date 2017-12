Der Moderator Hubertus Meyer-Burckhardt (61) in "NEUE POST": "Mit 12 habe ich meinen Vater aus dem Haus gejagt"

Hamburg (ots) - Hubertus Meyer-Burckhardt schwärmt von den starken Frauen in seinem Leben: seiner Mutter und seiner Großmutter. Mit seinem Vater hingegen hatte er es nicht leicht. In Neue Post (EVT 06.12.) erzählt der 61-Jährige von seiner tragischen Kindheit.

"Mein Vater war kein guter Vater. Er trank viel zu viel mit all den Konsequenzen, die sich daraus ergaben. Als ich 12 war, habe ich ihn aus dem Haus geworfen", erinnert sich der Fernsehmoderator. Weil er mit 12 schon ziemlich kräftig war und sein Vater durch den Krieg körperliche Beeinträchtigungen hatte, schaffte Meyer-Burckhardt es, sich gegen seinen Vater zur Wehr zu setzen: "Ich sagte: 'Geh aus dem Haus, du bist nicht mehr mein Vater.' Es führte dazu, dass er einen Tag später das Haus verlassen hat - und auch nie mehr wiederkam."

Seine größten Stützen waren zu dieser Zeit seine Mutter und Großmutter - von ihnen lernte Hubertus Meyer-Burckhardt viel: "Dass man auch dann Lebenslust verspüren kann, wenn es reinregnet. Dass man reich sein kann, auch, wenn man kein Geld hat. Dass man eher darüber nachdenken soll, was man hat, statt zu beklagen, was man nicht hat. Kein Selbstmitleid." Für diese Lebenslektionen ist der Moderator den beiden auf ewig dankbar: "Sie haben mich mit so viel Lebenslust und Lebensfreude ins Leben geschickt. Es war die beste Rampe, die man als kleiner Junge bekommen konnte. Man merkt erst Jahre später, wie weit man geflogen ist."

