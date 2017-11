Jürgen Drews (72) spricht in "Neue Post" über seine Krankheit: "Ich konnte zwischendurch gar nicht mehr atmen"

Cover Neue Post 47/2017 / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/43719 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Bauer Media Group, Neue Post/Neue Post" Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Erst war es nur eine Erkältung, dann griffen gefährliche Viren seine Bronchien an: Vor knapp einem Jahr hatte Schlagerstar Jürgen Drews (72) Angst um sein Leben. In Neue Post (EVT 15.11.) spricht der Sänger zum ersten Mal über die schweren Stunden.

Für den "König von Mallorca" waren es damals schlimme Wochen: "Mir ging es so schlecht wie noch nie. Wie noch nie! Ich konnte zwischendurch gar nicht mehr atmen", erinnert er sich. Doch anstatt sich ins Bett zu legen und sich auszukurieren, stand der Sänger mit hohem Fieber auf der Bühne.

Aus der schlimmen Krankheit hat Drews etwas gelernt: "Ich kann nicht mehr von einem Termin zum anderen jagen, die Nächte durchsingen. Ich fühl mich vielleicht nicht wie 72 Jahre - aber ich bin es!" Und weil auch seine Frau Ramona sich große Sorgen gemacht hat, gilt im Hause Drews jetzt eine eiserne Regel: "Wenn ich krank bin, muss ich mir die Ruhe antun und mich auch auskurieren."

Das wirkt sich auch auf die Karriere des Schlagerstars aus: "Ich nehme mir jetzt auch öfter Pausen von dem Zirkus. Schau, jetzt bewerbe ich mein neues Album. Das wird die nächsten Wochen noch einmal anstrengend - und dann nehme ich mir bewusst eine Auszeit. Um wieder Energie zu tanken. Ich muss einfach aufpassen auf mich. Das habe ich jetzt wirklich gelernt!"

Hinweis für Redaktionen:

Den vollständigen Beitrag gibt es in Neue Post Nr. 47, ab Mittwoch 15. November 2017 im Handel. Abdruck honorarfrei bei Nennung Quelle Neue Post.

Über Neue Post

Neue Post ist das Qualitäts-Yellow im Segment und garantiert seit über 60 Jahren Qualität und Kontinuität für Frauen ab 50 Jahren. Neue Post ist die Nummer eins in Adel mit exklusiven News aus den Königshäusern. Darüber hinaus sind nationale und internationale Stars aus dem Show-Bizz fester Bestandteil des Heftes. Der große Serviceteil berät die Leserinnen kompetent. Themenschwerpunkte bilden Wohnen, Ratgeber, Gesundheit sowie Mode und Beauty. Aber auch Leute von nebenan, ihre Schwierigkeiten und Probleme, tragische Geschehnisse und auch besonders glückliche Momente gehören zum redaktionellen Repertoire. Neue Post setzt ganz bewusst auf die Nähe zur Leserin: mit emotionaler Ansprache, umsetzbaren Mode- und Kosmetik-Tipps und seriöser Beratung zu Alltagsproblemen.

Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte und über 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- und Vermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular." verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Haus populärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund 11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.

Pressekontakt:

Bauer Media Group

Heinrich Bauer Verlag KG

Unternehmenskommunikation

Anna Hezel

T +49 40 30 19 10 74

anna.hezel@bauermedia.com

www.bauermedia.com

https://twitter.com/bauermediagroup

Original-Content von: Bauer Media Group, Neue Post, übermittelt durch news aktuell