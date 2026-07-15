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Hagel trifft Autoscheibe: Die wichtigsten Fakten im Überblick

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Köln (ots)

Gefahr durch kleine Körner: Bereits kleine Eiskörner können die Windschutzscheibe so stark beschädigen, dass eine Reparatur oder ein Austausch nötig ist.

Prävention: Autofahrer sollten Unwetterwarnungen ernst nehmen, überdachte Parkplätze aufsuchen oder das Auto mit einer Wolldecke bzw. Luftpolsterfolie schützen.

Kostenübernahme: Die Teilkaskoversicherung übernimmt die Kosten für Reparatur oder Austausch (abzüglich Selbstbeteiligung), ohne den Schadenfreiheitsrabatt zu beeinflussen.

Sommerlich warme Temperaturen bedeuten auch: Die Gefahr von Hagelstürmen steigt. Die Zahl schwerer Hagelstürme nimmt aufgrund des Klimawandels stetig zu. Insbesondere bei steigenden Temperaturen zwischen Mai und September müssen Autofahrer mit einem erhöhten Aufkommen von Hagelstürmen rechnen. Carglass® erklärt, wie ein Hagelschaden entsteht, wie Autofahrer sich schützen können und ob sich der Schadensfall auf die Versicherungsprämie auswirkt.

Wie entsteht ein Hagelschaden und wie können sich Autofahrer schützen?

Bereits kleine Eiskörner können die Windschutzscheibe so stark beschädigen, dass eine Reparatur notwendig oder sogar ein Austausch unumgänglich ist. Je größer die Hagelkörner sind, desto stärker kann auch der Schaden an Front- und Heckscheibe sein. Carglass® warnt, die Gefahr von Hagel nicht zu unterschätzen. "Das typische Schadensbild hängt dabei von verschiedenen Faktoren ab", erklärt Carglass® Experte André Lautenschläger.

Um Schäden zu reduzieren, empfiehlt der Autoglas-Spezialist folgende Maßnahmen:

Unwetterwarnungen ernst nehmen und Fahrten bei orkanartigen Stürmen möglichst vermeiden.

Im Falle eines plötzlichen Hagelgewitters umgehend einen überdachten Parkplatz wie beispielsweise eine Tankstelle oder Tiefgarage aufsuchen.

Eine Wolldecke oder Luftpolsterfolie über das parkende Fahrzeug legen.

Warum erhöhen Temperaturunterschiede das Risiko für einen Hagelschaden?

Die Temperaturdifferenz zwischen der Hitze draußen und der kühlen Klimaanlage im Fahrzeuginneren erhöht die Belastung für das Glas enorm, wodurch sich kleine Schäden vergrößern und die Scheibe zusätzlich belasten können. Glas dehnt sich bei Wärme aus und wird dadurch anfälliger. Je höher die Außentemperatur ist, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Autoscheibe bei Hagel einen Schaden nimmt.

Da in den warmen Sommermonaten häufig die Klimaanlage auf Hochtouren läuft, ist es im Fahrzeuginneren oft deutlich kühler als draußen. Insbesondere am unteren Rand der Windschutzscheibe ist die Steifigkeit durch die Nähe zur Klebenaht am höchsten. Kleine bereits vorhandene Steinschläge, die im Winter noch unproblematisch waren, können sich bei Hitze und dem Aufprall von Hagelkörnern plötzlich zu großen Rissen ausweiten. In diesem Fall ist der Tausch einer Scheibe unumstößlich. Deshalb empfiehlt Carglass®, die Autoscheibe vor Beginn der warmen Saison überprüfen zu lassen.

Wer zahlt bei einem Hagelschaden an der Autoscheibe?

Hagelschäden am Fahrzeug sind in der Regel durch die Teilkaskoversicherung abgedeckt, welche die Kosten abzüglich der vereinbarten Selbstbeteiligung übernimmt. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Scheibe repariert oder ausgetauscht werden muss. Ein Schadenfreiheitsrabatt wird dabei nicht beeinflusst. Wer keine Kaskoversicherung abgeschlossen hat, muss für die Beseitigung eines Hagelschadens selbst aufkommen.

Im Schadensfall sollten Autofahrer wie folgt vorgehen:

Den Schaden umgehend dokumentieren. Die Versicherung informieren (Viele Versicherer bieten dafür sogar eine Online-Schadensmeldung an). Warten, bis sie eine Kostenübernahme von ihrer Versicherung erhalten haben. Erst im Anschluss den Reparaturauftrag erteilen.

Über Carglass®

Carglass® Deutschland ist Spezialist für die Reparatur und den Neueinbau von Fahrzeugglas. In Deutschland beschäftigt Carglass® rund 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon mehr als 1.900 in den deutschlandweit 420 Service-Centern. Mehr als 200 Mitarbeiter sind im Customer Contact Center (Call-Center) beschäftigt. Das Unternehmen bearbeitet rund 1,2 Mio. Kundenkontakte pro Jahr und hilft Autofahrern in ganz Deutschland stationär oder unterwegs mit mehr als 170 mobilen Einheiten.

Das Unternehmen gehört seit 1990 zur internationalen Belron-Familie und firmiert seit 1993 als Carglass GmbH. Belron ist weltweit das größte auf die Reparatur von Fahrzeugglasschäden, den Scheibenersatz und die erforderlichen Rekalibrierungen von Fahrerassistenzsystemen spezialisierte Unternehmen. Belron ist in 40 Ländern auf 6 Kontinenten mit eigenen und Franchise-Betrieben tätig. Belron beschäftigt rund 30.000 Mitarbeiter, die im Jahr 2024 16,6 Millionen Aufträge ausgeführt haben, wobei der Schwerpunkt auf der Servicequalität liegt, die eine sehr hohe Kundenzufriedenheit generiert.

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