SoVD fordert mehr Einsatz der Länder für Entlastungspaket

Berlin (ots) - SoVD-Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier: "Wir erinnern die Ampel an ihren Koalitionsvertrag - die angekündigte Dynamisierung des Pflegegeldes muss jetzt kommen." In Deutschland sind 1,8 Millionen Menschen von Demenzerkrankungen betroffen, Tendenz steigend. Seit 1994 finden am 21. September in aller Welt Aktivitäten statt, um auf die Situation von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen aufmerksam ...

