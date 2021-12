PHOENIX

phoenix persönlich: Dirk Brockmann zu Gast bei Michael Krons, Freitag, 10. Dezember 2021, 18.00 Uhr

Nur vernetztes Denken hilft bei der Lösung sich anbahnender Katastrophen. Die Corona-Pandemie ist dafür ein aktuelles Beispiel - davon ist der Physiker und Komplexitätsforscher Dirk Brockmann zutiefst überzeugt. "Denn Naturkatastrophen, Globalisierung, Wirtschaftskrisen, Pandemien, der Verlust an Biodiversität, Kriege und Terrorismus, die Klimakrise, die Folgen der Digitalisierung, Verschwörungserzählungen kann man nicht als isolierte Phänomene betrachten." Diese Krisen seien hoch komplex und vielschichtig und zudem häufig miteinander vernetzt, so Brockmann in seinem Buch "Im Wald vor lauter Bäumen".

In der Sendung "phoenix persönlich" spricht Michael Krons mit dem Physiker und Komplexitätsforscher Dirk Brockmann über die Fragen, wie sich die Pandemie weiter entwickeln wird, welchen Stellenwert die Wissenschaft in der Gesellschaft hat und was wir aus der Natur für das Verständnis gesellschaftlicher Entwicklungen lernen können.

Dirk Brockmann hat eine Professur an der Humboldt-Universität inne und forscht am Robert-Koch-Institut zur Ausbreitung und Dynamik von Infektionskrankheiten.

