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Aus der Forschung in den Alltag

Neu Lagosa Triplex®: Natürliche Unterstützung für Herz, Leber und Fettstoffwechsel [1-3]

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Böblingen (ots)

Volle Terminkalender, schnelle Mahlzeiten und wenig Zeit für Bewegung - der moderne Alltag kann den Stoffwechsel und wichtige Organe wie Herz und Leber gleichzeitig belasten. Wie neuere Erkenntnisse zeigen, besteht eine enge Beziehung zwischen diesen Körperfunktionen: Gerät ein Bereich unter Druck, kann das auch die anderen beeinträchtigen.[4] Diese Zusammenhänge rücken immer stärker in den Fokus der Forschung. Herz, Leber und Fettstofwechsel werden nicht mehr isoliert, sondern als System betrachtet. Mit Lagosa Triplex® wurde nun eine wissenschaftlich fundierte Nährstoff-Kombination entwickelt, die gezielt das System aus Herz [1], Leber [2] und Fettstoffwechsel [3] unterstützt. Die innovative Formel kombiniert erstmals Omega-3-Fettsäuren, Cholin und Mariendistel in einem Produkt.

Herz, Leber und Fettstoffwechsel sind eng miteinander verbunden. Gerät dieses System aus dem Gleichgewicht - zum Beispiel durch Bewegungsmangel oder ungünstige Ernährungsgewohnheiten - können mehrere Funktionen gleichzeitig betroffen sein. Ein aktiver und bewusster Lebensstil mit regelmäßiger Bewegung und ausgewogener Ernährung bildet daher die Basis, um die Gesundheit langfristig zu erhalten. Eine gezielte Ergänzung ausgewählter natürlicher Substanzen kann diese Maßnahmen unterstützen. Hier setzt das neu entwickelte Lagosa Triplex® an: Es unterstützt das zusammenhängende System aus Herz [1], Leber [2] und Fettstoffwechsel [3] durch eine einzigartige Kombination natürlicher Inhaltsstoffe. Omega-3-Fettsäuren und Cholin sind erstmals in einer innovativen Formel mit Mariendistel vereint.

Wissenschaftlich untersuchte Vitalstoffe sinnvoll kombiniert Die Omega-3-Fettsäuren EPA (Eicosapentaensäure) und DHA (Docosahexaensäure) gehören zu den mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Heute gilt es als wissenschaftlich erwiesen, dass sie zu einer normalen Herzfunktion beitragen.[5] Diese positive Wirkung stellt sich bei einer täglichen Aufnahme von 250 mg EPA und DHA ein - eine Menge, die einer Tagesportion (2 Kapseln) Lagosa Triplex® entspricht. Um außerdem eine normale Leberfunktion und einen normalen Fettstoffwechsel zu unterstützen, ist der Nährstoff Cholin enthalten.[6] Der menschliche Körper kann Cholin nur in begrenzter Menge selbst herstellen, weshalb eine ausreichende Zufuhr über die Ernährung wichtig ist. Ergänzt wird die Formel durch den bewährten Pflanzenextrakt aus der Mariendistel (Silybum marianum): Ihre Samen enthalten den Pflanzenkomplex Silymarin, der seit Jahrhunderten angewendet wird.[7] Innovative Formel & optimale Verfügbarkeit Das Besondere an der Rezeptur: In dieser Kombination kann der Körper das Silymarin 8,6 mal besser aufnehmen als aus herkömmlichen Mariendistel-Präparaten.[8] Auch die enthaltenen Omega-3-Fettsäuren sind für den Körper sehr gut verfügbar.[9] Einfache Anwendung im Alltag Die in Europa hergestellten Lagosa Triplex® Kapseln sind ab sofort exklusiv in Apotheken erhältlich. Die Einnahme ist unkompliziert. Zwei Weichkapseln täglich reichen aus, um Herz, Leber und Fettstoffwechsel auf natürliche Weise zu unterstützen. Eine Packung enthält 60 Kapseln. Lagosa Triplex® ist frei von Gluten, Zucker, Laktose und Schweinegelatine. INFOBOX: Herz, Leber und Fettstoffwechsel: Eine unterschätzte Verbindung Die Leber ist die größte Stoffwechselzentrale des Körpers. Sie reguliert unter anderem den Fettstoffwechsel, den Zuckerstoffwechsel, die Energieproduktion und übernimmt gleichzeitig wichtige Entgiftungsaufgaben. Trotz dieser zentralen Rolle macht sie sich lange kaum bemerkbar, wenn sie überlastet ist. Eine der häufigsten Veränderungen ist eine vermehrte Fetteinlagerung in den Leberzellen. Hauptursachen sind meist ein dauerhafter Kalorienüberschuss, ungünstige Ernährungsgewohnheiten, Bewegungsmangel und Übergewicht. Fachgesellschaften gehen davon aus, dass rund ein Viertel der Erwachsenen in westlichen Ländern betroffen ist [10] - häufig, ohne es zu wissen. Denn frühe Stadien verursachen meist keine klaren Beschwerden. Unspezifische Symptome wie Müdigkeit, verminderte Leistungsfähigkeit oder ein allgemeines Unwohlsein [11] werden oft nicht mit der Leber in Verbindung gebracht. Zunehmend zeigt sich, dass Veränderungen des Fettstoffwechsels eng mit der Lebergesundheit verbunden sind und dass beides wiederum auch das Herz-Kreislaufsystem beeinflussen kann. Forschende betrachten die Leber deshalb heute als wichtigen Faktor für die Gesundheit des gesamten Stoffwechsel- und Herz-Kreislauf-Systems.[12] Ein aktiver Lebensstil mit regelmäßiger Bewegung, ausgewogener Ernährung und einem bewussten Umgang mit Alkohol und stark verarbeiteten Lebensmitteln kann dazu beitragen, das System aus Leber, Herz und Fettstoffwechsel langfristig zu entlasten. Weitere Informationen zu Lagosa Triplex®: www.lagosa-triplex.de

Kompetenz in Biofaktoren Lagosa Triplex® wurde von Wörwag Pharma entwickelt - einem Familienunternehmen aus Böblingen. Das seit mehr als 50 Jahren etablierte Unternehmen ist weltweiter Experte für Biofaktoren. Dazu zählen Vitamine, Mineralstoffe, vitaminähnliche Substanzen und Pflanzenstoffe. Der Anspruch des Unternehmens ist, natürliche Lösungen gegen Zivilisationskrankheiten unserer Zeit anzubieten - auf Basis aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse und höchster pharmazeutischer Qualitätsstandards. Weitere Informationen zu Wörwag Pharma: www.woerwagpharma.de

Quellen: [1] Die Omega-3 Fettsäuren EPA und DHA tragen zu einer normalen Herzfunktion bei. Die positive Wirkung stellt sich bei einer täglichen Aufnahme von 250 mg EPA und DHA ein. [2] Cholin trägt zur Erhaltung einer normalen Leberfunktion bei. [3] Cholin trägt zu einem normalen Fettstoffwechsel bei. [4] Goodheart et al. Hepatic steatosis as a central player in the liver-cardiovascular-metabolic syndrome. Heart, Lung and Circulation, 2025 [5] Mozaffarian D, Fish and n-3 fatty acids for the prevention of fatal coronary heart disease and sudden cardiac death Am J Clin Nutr. 2008 Jun;87(6):1991S-6S [6] Chai C, et al. Dietary choline intake and non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) in U.S. adults: National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2017-2018; Eur J Clin Nutr. 2023; 77 (12):1160-1166 [7] Federico A, et al. Silymarin/Silybin and Chronic Liver Disease: A Marriage of Many Years Molecules. 2017 Jan 21;22(2):191 [8] 8,6-fach höhere Bioverfügbarkeit von Silybin im Vergleich zu normalem Silymarin-Extrakt. 8,59 (95% KI: 6,09-12,12). Engelhart-Jentzsch et al., Food Nutr Res. 2026 Jan 7;70:13256. [9] Ulven SM, et al., Metabolic effects of krill oil are essentially similar to those of fish oil but at lower dose of EPA and DHA, in healthy volunteers Springer 2011 Nov; 46(1): 37-46. [10] Le P, et al. Estimated Burden of Metabolic Dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease in US Adults, 2020 to 2050; JAMA Netw Open. 2025 Jan 2;8(1):e2454707. [11] Sharma P, Arora A, Clinical presentation of alcoholic liver disease and non-alcoholic fatty liver disease: spectrum and diagnosis Transl Gastroenterol Hepatol. 2020 Apr 5:5:19. [12] Zheng H, et al. Metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease and cardiovascular risk: a comprehensive review Cardiovasc Diabetol. 2024 Sep 28;23(1):346.

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