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Haltung zeigen für eine Zukunft ohne Angst: Europcar feiert erneut Vielfalt auf dem CSD in Hamburg

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Hamburg (ots)

Ein starkes Zeichen für Akzeptanz und Gleichberechtigung: Am vergangenen Wochenende hat die Europcar Mobility Group Germany zum zweiten Mal mit einer großen Gruppe von Mitarbeitenden am Christopher Street Day (CSD) in Hamburg teilgenommen. Unter dem Motto „Queer. Bunt. Menschlich. Wir fahren auf alle ab“ demonstrierte das Team des Mobilitätsdienstleisters, der in Hamburg seinen deutschen Hauptsitz hat, gemeinsam mit insgesamt rund 70 Mitarbeitenden und Freunden für eine offene Gesellschaft und eine Zukunft ohne Angst. Zusätzlich unterstützte Europcar auch in diesem Jahr den Verein Hamburg Pride e. V. während der Pride Week als offizieller Mobilitätspartner.

„Vielfalt bedeutet für uns, Menschen so zu sehen, wie sie sind“

Michael Knippel, Geschäftsführer bei Europcar Deutschland, sagt: „Vielfalt bedeutet für mich, Menschen so zu sehen, wie sie eben sind: als Mensch. Bei uns arbeiten Kolleginnen und Kollegen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, Geschichten und Blickwinkeln zusammen. Genau das macht uns besser: im Umgang miteinander, in der Zusammenarbeit mit unseren Kundinnen und Kunden, und in der Art, wie wir Mobilität jeden Tag gestalten. Ein international agierendes Unternehmen wie die Europcar Mobility Group trägt Verantwortung dafür, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich Menschen respektiert fühlen, ihre Meinung einbringen können und gleiche Chancen haben.“

Gesellschaftlicher Hintergrund: Warum Engagement wichtig ist

Die Zahl registrierter Fälle von Hasskriminalität gegen queere Menschen ist im Jahr 2025 weiter gestiegen. Laut der Statistik zu politisch motivierter Kriminalität des Bundesministeriums des Innern*, wurden bundesweit 2.070 Fälle im Bereich „sexuelle Orientierung“ gemeldet, im Vorjahr waren es 1.765. Das bedeutet einen Anstieg von 17 Prozent; im Vergleich zu 2022 haben sich die Fälle sogar mehr als verdoppelt.

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, wie wichtig gesellschaftliches Engagement für Diversität und Inklusion ist. Europcar setzt ein klares Zeichen gegen Diskriminierung und schafft ein Umfeld, in dem Vielfalt respektiert und gelebt wird.

Das Highlight in diesem Jahr: Ein starkes Team und „Vielfalt, die bewegt“

Im Mittelpunkt des diesjährigen Auftritts stand die engagierte Fußgruppe, die gemeinsam die Unternehmenswerte von Europcar feierte. Begleitet wurde das Team von zwei E-Fahrzeugen: Ein grüner Renault 5 mit dem Schriftzug des Europcar-Mottos „Queer. Bunt. Menschlich. Wir fahren auf alle ab“; daneben der farbenfrohe Volkswagen ID.3 GTX Diversity**, der als rollender „Botschafter der Vielfalt“ von Volkswagen unterwegs ist. Für zusätzliche Begeisterung an der Strecke sorgten die Double Dees. Die Travestiekünstler*innen Divia Jolie und Daisy von Butenschön haben die Europcar-Laufgruppe mit Gesang und Charme musikalisch begleitet und die Parade zum Strahlen gebracht. Ein Hingucker, der die Europcar-Botschaft von Vielfalt, Freude und Sichtbarkeit unterstrich.

Verantwortung, die über einen Tag hinausgeht

Diversität und Inklusion sind fest in den Unternehmenswerten von Europcar verankert, wie zum Beispiel „We act with respect“ und „We move as one“. Die Teilnahme am CSD stärkt das Zugehörigkeitsgefühl der Mitarbeitenden. Darüber hinaus organisiert Europcar regelmäßig Schulungen, Workshops und interne Events, um Mitarbeitende für Diversität und Inklusion zu sensibilisieren, Vorurteile abzubauen und ein respektvolles Miteinander zu fördern.

Wie entscheidend diese Haltung auch für die Attraktivität als Arbeitgeber ist, betont Stefan Honsberg, HR-Director von Europcar Deutschland: „Wir haben die Charta der Vielfalt unterzeichnet, denn für uns ist klar: Vielfalt ist harte Arbeit und kein Selbstläufer. Es bedarf offener Augen und Herzen und konkreter Maßnahmen im Arbeitsalltag. Für uns ist Diversität ein entscheidender Faktor für eine moderne Unternehmenskultur. Die Fachkräfte von morgen erwarten Arbeitgeber, die nicht nur einmal im Jahr bunte Flaggen hissen, sondern ein inklusives Umfeld schaffen, in dem jede und jeder ohne Angst die beste Version seiner selbst sein kann. Und das völlig zu Recht. Diese gesellschaftliche Verantwortung nehmen wir daher aus voller Überzeugung an.“

*Bundesministerium des Innern (2026): Bundesweite Fallzahlen 2025: Politisch Motivierte Kriminalität. Fact Sheet. Berlin: Bundeskriminalamt.

**ID.3 GTX Performance - Stromverbrauch kombiniert 16,5-14,7 kWh/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 0 g/km; CO₂-Klasse: A

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