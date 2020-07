Heißer Scheiß im Sommer: SchleFaZ will return! Das sind die Filme der Sommerstaffel 2020 111... oh sry !!!

TELE 5

Bei TELE 5 verschwindet nichts im Sommerloch, wir ziehen da eher noch was heraus. Aus den tiefsten Untiefen der Unterhaltungsindustrie haben Oliver Kalkofe und Peter Rütten wieder den überlebensverbissensten-resistent-und-beschissenen-B-Movie-Bodensatz zurück ans Tageslicht gehoben. Dank dieser selbstlosen Heldentat ist der Sommer gerettet!

Also ab in den Liegestuhl, am besten im Hawaiihemd und mit kühlem Drink in der Hand, einfach freitags vor der Flimmerkiste sitzen. Natürlich nur für den weltbesten Schundfilmspaß aller Zeiten im Programm!

Ab dem 14. August knöpfen sich Oliver Kalkofe und Peter Rütten bei "SchleFaZ - Die schlechtesten Filme aller Zeiten" wieder sechsmal Schrottfilme vom Allergemeinsten vor: Singen mit Pia Zadora und den "Rock Aliens" - (der 111. SchleFaZ übrigens!), Fotoshooting in den Pyramiden mit "Die Mumie des Pharao", Heimat-Erotik in der Kohlemine mit "Lass jucken, Kumpel", Attacke auf die Lachmuskeln mit "Angriff der Riesenspinne", auf Weltall-Streife mit "Dollman - Der Space Cop" sowie Weltretten mit Dolph Lundgren als He-Man in "Masters of the Universe".

Wer also reif ist für die Insel, kann sich zumindest mit den Scheißfilmschatzjägern Oliver Kalkofe und Peter Rütten eine kleine Auszeit gönnen. Die SchleFaZ-Sommerfestspiele sind eröffnet!

Alle Filme der SchleFaZ-Sommerstaffel 2020:

SchleFaZ: Rock Aliens am 14. August, ca. 22.15 Uhr (der 111. SchleFaZ!)

SchleFaZ: Die Mumie des Pharao am 21. August, ca. 22.15 Uhr

SchleFaZ: Lass jucken, Kumpel am 28. August, ca. 22.15 Uhr

SchleFaZ: Angriff der Riesenspinne am 4. September, ca. 22.15 Uhr

SchleFaZ: Dollman - Der Space Cop am 11. September, ca. 22.15 Uhr

SchleFaZ: Masters of the Universe am 18. September, ca. 22.15 Uhr

