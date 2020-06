TELE 5

"Ich bin quer in den Bereich gekommen, anders als andere die das jahrelang studiert haben. Vielleicht hat das was Revolutionäres. Auf jeden Fall ist es anders." - Magdalena Rogl ist zu Gast bei ZHMH

Die ZWEI HERREN MIT HUND sind heute wieder nicht allein unter sich, sie haben großartigen Besuch im Studio: Magdalena Rogl ist zu Gast und fühlt sich ziemlich wohl in der Gesellschaft der beiden Vollzeit-Revoluzzer Kai Blasberg und Thomas Koch.

Magdalena jedenfalls, ist in Persona ein enorm starkes Vorbild für die ganze (Digital-)Branche. Und hat diese allein schon durch ihren Werdegang und Sprung hinein total aufgemischt - sie ist der Beweis dafür, dass der Mut sich auszuprobieren, für die eigene Karriere bedeutsamer sein kann, als die Versessenheit darauf Geradlinigkeit im Lebenslauf zu bewahren.

Als Mitzwanzigern hat Sie ihren Beruf als Kindergärtnerin kurzerhand an den Nagel gehängt und nochmal von ganz vorne angefangen. Und mit "ganz von vorne", meinen wir ganz von vorne. Als Quereinsteigern ist sie von 0 auf 100 eingestiegen in den deutschen Markt der Social-Media-Kommunikation. Und heute? Magdalena Rogl verantwortet als Head of Digital Channels von Microsoft Deutschland die externen Kanäle der Unternehmenskommunikation. Dazu lässt sich nur noch ergänzen: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.

Es lohnt sich also (wie eigentlich immer, aber heute ganz besonders) von Anfang bis Ende zuzuhören auf Spotify, iTunes und Podigee.

Der Podcast ZWEI HERREN MIT HUND wird präsentiert von DWDL.de

