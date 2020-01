TELE 5

"Ein guter Film fängt mit einem Hubschrauberflug an." Christian Becker über die Erfolgsrezepte eines Filmproduzenten im "Festival der Liebe"-Podcast

München (ots)

Wenn zwei Rheinländer am Tisch sitzen, dann wird's halt ein bisschen länger! Der Filmproduzent und RAT PACK Geschäftsführer Christian Becker hat im zweiten Teil seines Auftritts im "Festival der Liebe"-Podcast mit Kai Blasberg (Folge 1 ging am 03. Januar online) eine Menge über seinen Werdegang und vor allem über ein Thema zu erzählen, was auch TELE 5 am Herzen liegt: Die Entstehung von Filmen.

In der zweiten Folge mit Christian Becker erfährt der Zuhörer, wie man sich mit den Worten "Ich arbeite sechs Wochen umsonst. Wann kann ich anfangen?" erfolgreich als Praktikant bewirbt. Und danach? Da wollten sie ihn nicht mehr gehen lassen! Geschmückt mit dem sexy Titel "Assistant Script Coordinator" erledigte er zunächst weniger sexy Aufgaben, kopierte tagelang fleißig hunderte Drehbücher fürs Team, wusch Autos und ging für seine Chefs Burger zum Mittagessen kaufen.

Wie diese ersten Schritte ihn zu dem erfolgreichen Produzenten, der er heute ist, gemacht haben, erzählt er in dieser Folge. Außerdem warum sich ein Filmproduzent besser "Gesamtleitung" nennen sollte und warum Film-Förderung so wichtig ist.

Unbedingt reinhören: Auf Spotify, iTunes oder Soundcloud: http://ots.de/5fIcdV

Pressekontakt:

Pressekontakt:



TELE 5 Kommunikation

Marijke Schröter Hadley

Tel.: +49 (89) 649568 - 145

Marijke.SchroeterHadley@tele5.de



Für Fotoanfragen:

TELE 5 Fotoredaktion

Judith Hämmelmann

Tel.: +49 (89) 649568 - 182

judith.haemmelmann@tele5.de



Informationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sie

auch in der TELE 5-Presselounge unter presselounge.tele5.de

Original-Content von: TELE 5, übermittelt durch news aktuell