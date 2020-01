TELE 5

"Alles auf Horst" - Zum 20. Todestag von Schauspiellegende Diether Krebs zeigt TELE 5 ein BANG BOOM BANG-Spezial.

Hömma! Wir haben immer noch Bock auf BANG BOOM BANG! Der Kultstreifen aus Unna läuft bereits in der 21. Woche beim Kultsender TELE 5.

Im Ruhrpott-Krimi BANG BOOM BANG wird er noch heute als Spediteur Werner Kampmann gefeiert und gefürchtet: Anlässlich des 20. Todestages des legendären Schauspielers Diether Krebs am 4. Januar 2020, zeigt TELE 5 am Freitag den 3. Januar ab 22.40 Uhr BANG BOOM BANG in der noch nie im Fernsehen gezeigten "Alles auf Horst"-Fassung - mit knallharten Fakten und üppigen Bauchbinden.

Im Anschluss ab ca. 1.00 Uhr folgt dann der Kurzfilm WAS NICHT PASST, WIRD PASSEND GEMACHT. Der Kurzfilm war die erste Produktion für den damals noch sehr jungen Regisseur Peter Thorwarth für die er gemeinsam mit Diether Krebs gedreht hat. Für den unvergessenen Diether Krebs war BANG BOOM BANG sein letzter Film.

Für diesen ganz besonderen BANG BOOM BANG-Abend wurden extra Trivia-Clips anfertigt, die den ein oder anderen vielleicht ungeahnten Blick hinter die Kulissen eines Kults schweifen lassen.

