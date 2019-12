TELE 5

"Mutig sind sie, ein Lichtblick im deutschen Fernsehen!" 2019 war DAS Jahr der Super-duper-lativen für TELE 5

Nun geht dieses Spitzenjahr zu Ende

Doch eines ist garantiert, TELE 5 ist und bleibt...

- "Fernsehurlaub!" - "ein echter Revoluzzer in der TV-Landschaft." - "der einzige Privatsender, der sich was traut! Dort läuft ein Hörbuch, wenn anders wo Fußball läuft." - "die letzte Qualitätsfernsehbastion." - "einfach der geilste Sender!"

Auch wenn man es bei unserem Sendebewusstsein annehmen könnte... Das da oben ist alles nur geklaut. Das ist alles gar nicht unser. 'Tschuldigung, das haben wir uns erlaubt... Es ist viel besser, diese lobenden Worte, stammen von den besten Menschen der Welt - unseren warmherzigen Zuschauern, unseren schlauen Kunden, engsten Freunden und treusten Weggefährten. Und mit diesen Zitaten wollen wir das Jahr ausklingen lassen. Denn mit den Worten derer, für die wir das alles überhaupt tun, lässt sich unser Rekordjahr 2019 wohl am besten beschreiben.

2019 - das war das stärkste Jahr seit Senderbestehen! Es gab bislang kein anderes Jahr, in dem wir unsere eigenen Benchmarks immer wieder getoppt haben: So viele Zuschauer erreicht wie noch nie, so viele Spitzenmonate im Kalender verzeichnet wie noch nie, so viel Access wie noch nie, so viel Prime wie noch nie!

TELE 5 hat mit 1080 Spielfilmen (stand heute) mal wieder mit Abstand die meisten im deutschen Free-TV gezeigt. Hat gemeinsam mit 2500 begeisterten Fans Oliver Kalkofes und Peter Rüttens 100. "SchleFaZ" im Berliner Tempodrom gefeiert. War 5 Tage in 5 Städten mit dem "Festival der Liebe" auf großer Theater-Tour unterwegs. Hatte mit "THE HANDMAID'S TALE" die beste Serie des Jahres im Programm und hat mit dem "Festival der Liebe - der Podcast" und "Zwei Herren mit Hund" zwei unverwechselbare Podcasts gelauncht.

Aber lassen wir wieder einen Zuschauer sprechen: "Ihr werdet immer mehr gebraucht, da die großen Fernsehsender immer weniger Filme und immer mehr Schrott senden". Grund genug weiter auf unsere Serien- und Spielfilmkompetenz zu setzen. Mit durchschnittlich 1,8% MA in der Access Prime war die Zuschauerliebe zu unseren SciFi- und Abenteuerserien so stark wie nie zuvor.

Unsere Prime Time machte in 2019 mit Spielfilmen lauter Freudensprünge. Angeführt von "U-571 - Mission im Atlantik" mit 4,8 % Marktanteil, dem Stephen King-Septemberklassiker "Dolan's Cadillac" mit 4,4 % Marktanteil auf Platz 2 und auf dem dritten Platz "R.E.D. 2" mit 4,0 % Marktanteil.

TELE 5 verzeichnete noch nie zuvor so viele einzelne Abende mit durchschnittlich 2% Marktanteil oder mehr! Mit durchschnittlich 1,5% Marktanteil frohlocken wir 2019 sogar über die stärkste Prime Time seit Senderbestehen.

Wären wir die Branche, wir würden uns vor uns selbst verbeugen. Wären wir unsere Zuschauer, wir würden weiter einschalten, wären wir Wir, wir würden weiter an das glauben was wir lieben - Ein Festival der Liebe!

Fernsehen.

Auf TELE 5.

P.S. TELE 5 sagt: Danke für Eure Liebe! Jetzt klicken und wir geben etwas davon an einen guten Zweck weiter: https://www.tele5.de/media/weihnachtsgruesse/

