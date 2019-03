Tele 5

"Wir werden immer in die Liebe verliebt sein." Keanu Reeves im TELE 5-Interview

Der Hollywoodstar ist in der Reihe "Jugendsünden - from shame to fame" u.a. in "Bram Stoker's Dracula" am Sonntag, 10. März, 20:15 Uhr zu sehen

Im Mai startet er mit "John Wick 3" in den deutschen Kinos durch: Keanu Reeves (54). Der jung gebliebene Actionstar ("Matrix") ist nicht nur ein Kämpfer, sondern auch ein Romantiker: "Die Romantik mag aus der Mode geraten sein, doch sie wird nie ihre Würze verlieren" sagt er im TELE 5-Interview. Der Star, der privat einige Schicksalsschläge erlitten hat, über sein Gefühl als er die magische 50 überschritt: "Ich war einfach nur glücklich, angekommen zu sein - und noch hier zu sein."

Auf TELE 5 ist Keanu Reeves am kommenden Sonntag, 10. März in der Reihe "Jugendsünden" im Doppelpack zu sehen: In seinem "Shame"-Frühwerk "Bill & Teds verrückte Reise durch die Zeit" (18:25 Uhr) und in seinem "Fame"-Film "Bram Stoker's Dracula" (20:15 Uhr).

Im TELE 5-Interview spricht Keanu Reeves...

...:warum er an die Liebe auf den ersten Blick glaubt:

"Ist es nicht genau das, nach dem wir alle suchen? Diese einzigartige Verbindung, wenn es richtig funkt? Eine Frau zu treffen, sie richtig kennenzulernen. Herauszufinden, was sie so geheimnisvoll macht, an was sie Spaß hat und was sie zum Nachdenken bringt. Wenn man eine Frau zum Lachen bringt, sieht man das Schönste auf Gottes Erden. Hoffnungslos verliebt zu sein macht Spaß, gleichzeitig ist es gefährlich."

...:warum er glaubt, dass die wahre Liebe nie ausstirbt:

"Wir werden immer in die Liebe verliebt sein. Sie wird heutzutage vielleicht anders ausgedrückt als damals. Wir haben nicht mehr viele Troubadours, doch dafür gibt es viele tolle Liebeslieder."

... wie er mit dem Älterwerden umgeht:

"Mit Verwunderung und Furcht. Ich versichere Ihnen, dass sich das Wort "Unsterblichkeit", das so viele begeistert, mit 50 Jahren ganz anders anhört als damals mit 20 Jahren..."

Das komplette Interview mit Keanu Reeves lesen Sie hier: https://www.tele5.de/specials/jugendsuenden

Zur Reihe "Jugendsünden - from shame to fame" auf TELE 5:

Wilson Gonzalez Ochsenknecht und Simon Gosejohann präsentieren seit 17: Februar fünfmal sonntags jeweils einen "Shame"-Film und "Fame"-Film eines Hollywoodstars. Weitere Stars: Neben Nicole Kidman, Kevin Bacon, Milla Jovovich und Keanu Reeves ist am 17. März noch Demi Moore zu sehen.

