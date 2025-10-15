Norwegian Cruise Line (NCL)

"Joy of Missing Out" ist der neue Reisetrend - über 70% der Reisenden machen mit

Bild-Infos

Download

Wiesbaden (ots)

- "JOMO" entwickelt sich als Gegenentwurf zu "FOMO", der Angst etwas zu verpassen: Reisende tauschen volle Tagespläne und Sightseeing-Marathons gegen langsamere, bewusstere Auszeiten. -

- Die Karibik steht ganz oben auf der Liste der JOMO-Destinationen und bietet Sonne, Ruhe und Raum zum Abschalten. -

Nach Jahren des "Revenge Travel" und durchgetakteten Urlaubsprogrammen setzt sich aktuell ein neuer Reisetrend durch: Joy of Missing Out (JOMO), die Freude, nichts tun zu müssen. Während Urlaube in den letzten Jahren von "Fear of Missing Out" (FOMO) getrieben waren und Reisende hektisch Bucket-List-Ziele abhaken und jedes Erlebnis für Social Media festhalten wollten, steht bei JOMO ein langsameres, bewussteres Reiseerlebnis im Vordergrund. Laut einer aktuellen Umfrage von YouGov* im Auftrag von Norwegian Cruise Line® (NCL) verabschieden sich über 70% der Reisenden von stressigen Sightseeing-Marathons und entscheiden sich jetzt eher für erholsamere, sinnstiftende Auszeiten, die persönliches Wohlbefinden, Flexibilität und individuelle Freiheit in den Mittelpunkt stellen.

FOMO befeuert eine Kultur des "Alles-mitnehmen-Wollens" - und führt oft dazu, dass Reisende einen Urlaub vom Urlaub brauchen (49 %). JOMO hingegen zelebriert die Kunst, weniger zu tun - dafür aber bewusster und mit mehr Bedeutung. Zwar gaben über zwei Drittel der Befragten (71 %) an, bei früheren Reisen möglichst viele Sehenswürdigkeiten und Attraktionen abgehakt zu haben, doch mehr als ein Drittel (35 %) kehrte oft erschöpft statt erholt nach Hause zurück. 77 % der Reisenden wollen künftig langsamer und achtsamer urlauben - weniger müssen, mehr dürfen. JOMO bedeutet nicht, etwas zu verpassen, sondern sich für das zu entscheiden, was wirklich guttut. Dieser Wandel zeigt sich besonders deutlich bei Reisenden, die von der ständigen Erreichbarkeit und dem Leistungsdruck erschöpft sind. Für die Mehrheit (67 %) ist eine JOMO-Reise eine Form der Selbstfürsorge: eine Gelegenheit, abzuschalten und das Leben in einem langsameren Rhythmus zu genießen (45 %), dem Druck zu entkommen, alles sehen und erleben zu müssen (40 %), sich Zeit für sich selbst zu nehmen (38 %), Spontaneität statt fester Pläne zu wählen (34 %) und die Natur zu erleben (32 %).

Diese Bedürfnisse spiegeln sich auch in dem wider, was Reisende an einem JOMO-Urlaub besonders schätzen: Freiheit von Verpflichtungen (52 %), Zeit in der Natur verbringen (48 %) und die Möglichkeit, den Tag im eigenen Tempo zu gestalten (39 %).

Mehr als die Hälfte der Reisenden (54 %) ist überzeugt, dass Kreuzfahrten das ideale Umfeld für einen Urlaub im JOMO-Stil bieten. Sie gelten damit neben Spa-Retreats, Strandurlauben und naturnahen Auszeiten als besonders attraktive Option. Die Karibik (30 %) gilt als Top-Destination für JOMO-Reisen dank ihres entspannten Lebensrhythmus, ihrer natürlichen Schönheit und zahlreicher Möglichkeiten zum Abschalten. Mit warmem Klima, ruhigen Stränden und unmittelbarer Nähe zur Natur bietet die Karibik den perfekten Rahmen, um eine Reise im Sinne von Joy of Missing Outzu erleben - ohne auf etwas verzichten zu müssen.

"Wir beobachten einen spürbaren Wandel in der Art und Weise, wie Menschen reisen möchten - weg von starren Reiseplänen, hin zu bewussteren und erholsameren Erlebnissen", sagt Harry Sommer, President und Chief Executive Officer der Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. "Joy of Missing Out-Reisen bedeuten, sich ganz gezielt für das zu entscheiden, was wirklich zählt - und genau das ermöglichen wir bei NCL. Mit durchdacht gestalteten Angeboten an Bord, die zum Innehalten und Genießen einladen, und ganzjährigen Karibik-Routen, die den idealen Rahmen zum Abschalten und Auftanken bieten, sind wir stolz darauf, genau die Freiheit und Flexibilität zu bieten, nach der sich Reisende heute sehnen."

EINFACH ABSCHALTEN UND BEWUSST GENIESSEN: 5 GRÜNDE FÜR DAS ULTIMATIVE JOMO-REISEERLEBNIS MIT NCL

Mit dem wachsenden Trend zu Joy of Missing Out bietet NCL Reisenden die Möglichkeit, bewusst zu entschleunigen und ihren Urlaub wirklich zurückzuerobern. Das bedeutet nicht, dass man gar nichts mehr macht, sondern dass man weniger von dem macht, was erwartet wird, und mehr von dem, was sich persönlich richtig anfühlt.

1. MEHR FREIHEIT, FLEXIBILITÄT UND RAUM ZUM ABSCHALTEN

NCL bietet Gästen die Freiheit und Flexibilität, ihren Urlaub ganz nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten. Ausschlafen, an Bord bleiben, während andere an Land gehen, oder einen entspannten Tag im Mandara Spa verbringen - alles ist möglich, nichts muss. Ohne feste Zeitpläne und ohne Erwartungen gehört jeder Moment ganz den Reisenden - so viel oder so wenig, wie sie möchten.

2. UNÜBERTROFFENES KARIBIK-ANGEBOT DAS GANZE JAHR ÜBER

Mit ihrem entspannten Lebensrhythmus, sonnenverwöhnten Stränden und ruhigen Gewässern ist die Karibik das perfekte Reiseziel für alle, die Joy of Missing Out in vollen Zügen genießen möchten - hier fällt das Abschalten ganz leicht. NCL steuert die Region mit 18 Schiffen an, darunter die Norwegian Luna(TM), die Anfang 2026 in Dienst gestellt wird, und die neue Norwegian Aqua(TM), beide speziell dafür konzipiert, Gäste näher ans Meer zu bringen und noch mehr Raum zur Erholung zu bieten. Die Karibik-Routen der Marke laufen durchgängig bis 2027 und starten von gut erreichbaren Häfen wie Miami, Port Canaveral (Orlando), New York City, Punta Cana (La Romana), Dominikanische Republik und San Juan, Puerto Rico. Zur Auswahl stehen Reisen zwischen vier und vierzehn Tagen - individuell abgestimmt auf Tempo und Vorlieben der Gäste.

3. EXKLUSIVE INSELPARADIESE: GREAT STIRRUP CAY UND HARVEST CAYE

Die privaten Inseln von NCL im Resort-Stil - Great Stirrup Cay auf den Bahamas und Harvest Caye in Belize - sind auf nahezu jeder Karibik-Kreuzfahrt ein Highlight. Beide Ziele bieten einen ultimativen Rückzugsort ins Paradies: Hier können Gäste an erstklassigen Stränden entspannen, in kristallklarem Wasser schnorcheln oder einfach dem Stress des Alltags entspannt entfliehen. Auf Great Stirrup Cay entstehen aktuell neue Angebote, die dem JOMO-Trend gerecht werden, darunter der Vibe Shore Club, ein exklusiver Erwachsenenbereich mit schickem Ambiente, privater Bar und hochwertigen Lounge-Möbeln.

4. RÜCKZUGSORTE AN BORD ZUM ABSCHALTEN UND AUFTANKEN

Die preisgekrönte Flotte von NCL bietet durchdachte Bereiche, die Gäste dazu einladen, sich bewusst Zeit für sich selbst zu nehmen. Das Mandara Spa überzeugt nicht nur mit einer breiten Palette an Behandlungen - von Hot-Stone-Massagen bis hin zu revitalisierenden Gesichtsbehandlungen -, sondern auch mit bodentiefen Fenstern, die einen erholsamen Blick aufs Meer ermöglichen. Der Vibe Beach Club und Spice H2O sind exklusive, nur für Erwachsene zugängliche Rückzugsorte, an denen Gäste in Ruhe entspannen, Cocktails genießen und bei weniger Andrang den Panoramablick aufs Meer erleben können. Für stille Momente oder eine gemütliche Auszeit bieten Orte wie dieObservation Lounge eine ruhige Atmosphäre zum Lesen, Entspannen oder einfach Sein. Selbst die Spazierwege entlang der Waterfront oder des Ocean Boulevard laden zu achtsamen Spaziergängen am Meer ein - ideal, um den Alltagsstress hinter sich zu lassen und wieder zu sich selbst zu finden.

5. KREUZFAHRTEN LEICHT GEMACHT: DINNER IN SPEZIALITÄTENRESTAURANTS, GETRÄNKE, WLAN UND MEHR INKLUSIVE

Durch die Upgrade-Pakete von NCL profitieren Gäste vom besten Preis-Leistungs-Verhältnis auf See. Es inkludiert unter anderem den unbegrenzten Zugang zu Premiumgetränken, Spezialitätenrestaurants, Highspeed-WLAN powered by Starlink sowie Guthaben für Landausflüge. Dieses sorgenfreie Erlebnis nimmt den Stress bei Budgetplanung und Organisation und ermöglicht es den Gästen, sich ganz auf das Wesentliche zu konzentrieren: auftanken, neu verbinden und die Reise genießen.

Darüber hinaus steuert NCL weltweit fast 350 Reiseziele an - so können Gäste den Trend Joy of Missing Out auch jenseits der Karibik entdecken.

Für weitere Informationen zur preisgekrönten Flotte von Norwegian Cruise Line und weltweiten Routen oder zur Buchung einer Kreuzfahrt besuchen Sie bitte www.ncl.com.

ÜBER NORWEGIAN CRUISE LINE

Als Innovator im globalen Kreuzfahrtgeschäft durchbricht Norwegian Cruise Line® seit 58 Jahren die Grenzen traditioneller Kreuzfahrten. Besonders hervorzuheben ist, dass die Reederei die Branche revolutionierte, indem sie den Gästen als erster Veranstalter die Möglichkeit bot, ihren idealen Urlaub nach ihrem eigenen Zeitplan zu gestalten - ohne festgelegte Essens- oder Unterhaltungszeiten und ohne formelle Dresscodes. Heute lädt das Unternehmen seine Gäste ein, "More at Sea" zu erleben - mit mehr zum Sehen, mehr zum Erleben, mehr zum Genießen und mehr Wert während ihres Urlaubs. Um den Gästen einen noch größeren Mehrwert zu bieten, gibt es Upgrade-Pakete mit zusätzlichen Vorteilen und Inklusivleistungen wie unbegrenzter Open Bar, Guthaben für Spezialitätenrestaurants, Highspeed-WLAN, Guthaben für Landausflüge sowie kostenloser Flug und kostenfreie Mitreise für die dritte und vierte Person bei ausgewählten Abfahrten. Die Flotte von 20 modernen Schiffen bereist 350 der begehrtesten Reiseziele der Welt, darunter Great Stirrup Cay, die private Insel des Unternehmens auf den Bahamas, sowie das Resortziel Harvest Caye in Belize. Norwegian Cruise Line bietet nicht nur erstklassigen Gästeservice zu Land und zu Wasser, sondern auch eine große Auswahl an preisgekrönten Unterhaltungs- und Gastronomieangeboten sowie eine Vielzahl an Unterkünften auf der gesamten Flotte - darunter Kabinen für Alleinreisende, Club Balcony-Suiten und The Haven by Norwegian®, das exklusive "Schiff-im-Schiff"-Konzept des Unternehmens.

Weitere Informationen oder zur Buchung einer Kreuzfahrt: Wenden Sie sich an ein Reisebüro, oder besuchen Sie www.ncl.com.

Für aktuelle Nachrichten und exklusive Inhalte besuchen Sie den NCL-Newsroom und folgen Sie Norwegian Cruise Line auf Facebook, Instagram, TikTok und YouTube unter @NorwegianCruiseLine_de, @NorwegianCruiseLine sowie auf Twitter unter @CruiseNorwegian.

Norwegian Cruise Line ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Weitere Informationen finden Sie unter www.nclhltd.com.

*Die Daten dieser Umfrage basieren auf Online-Interviews mit Mitgliedern des YouGov-Panels, die zuvor ihre Teilnahme zugesagt hatten. Insgesamt wurden zwischen dem 12. und 23. September 2025 insgesamt 12.185 Personen in folgenden Ländern befragt: Argentinien, Brasilien, Kanada, Deutschland, Italien, Mexiko, Spanien, Großbritannien und die Vereinigten Staaten. Davon wurden 9.658 Befragte als Reisende eingestuft - definiert als Personen, die in den letzten fünf Jahren gereist sind und/oder in den nächsten zwei Jahren eine Reise planen. In jedem Land wurde die Stichprobe nach Alter, Geschlecht und Region quotenmäßig kontrolliert und die Ergebnisse anschließend entsprechend gewichtet. Die Resultate sind repräsentativ für die erwachsene Bevölkerung (18+) in den jeweiligen Ländern.

Original-Content von: Norwegian Cruise Line (NCL), übermittelt durch news aktuell