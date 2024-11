NÜRNBERGER Versicherung

Ein Zeichen des Zusammenhalts

Der 1. FC Nürnberg und sein Hauptsponsor NÜRNBERGER Versicherung widmen den Fans und Mitgliedern ein Sondertrikot

Nürnberg

Das Sondertrikot "Eingetragener Verein" setzt in einer Kollaboration aus dem 1. FC Nürnberg, der Nordkurve Nürnberg - die engagierte Fanszene des Vereins - und dem Hauptsponsor NÜRNBERGER Versicherung ein einzigartiges Zeichen für den Zusammenhalt und das Engagement im Fußball.

Als Hommage an die Treue der Fangemeinschaft und Mitglieder stellen der 1. FC Nürnberg und die NÜRNBERGER Versicherung ein spezielles Sondertrikot als einzigartiges Symbol der Gemeinschaft vor. Maßgeblich für die Gestaltung verantwortlich war die Nordkurve Nürnberg - die engagierte Fanszene des 1. FC Nürnberg. Dafür schenkt die NÜRNBERGER Versicherung, seit 9 Jahren Haupt- und Trikotsponsor des Vereins, ihren Platz auf dem Trikot den Fans, damit sie auf deren zentrales Thema aufmerksam machen können: das Engagement im "Eingetragenen Verein".

Seit seiner Gründung im Jahr 1900 prägt "Der Club" die deutsche Fußballkultur. Ob in Höhen oder Tiefen - die Fans des Traditionsvereins stehen ihrem Club damals wie heute bedingungslos zur Seite. Besonders in einer der schwierigsten Zeiten, dem Abstieg in die 3. Liga 1996, demonstrierten sie unvergleichliche Loyalität und Optimismus. Diese starke Verbundenheit ist das Herzstück des Vereins und seines Erfolgs und findet sich nun in einem eigenen Trikot wieder. Der Zusammenhalt, der Glaube und der Einsatz der Fans im Verein prägen den 1. FC Nürnberg bis heute. "Unser Verein lebt von seinen Fans und Mitgliedern. Wir sind stolz, dass mit deren Unterstützung gemeinsam Großes bewegt wurde und wird", betont Niels Rossow, Vorstand des 1. FC Nürnbergs.

Drei Akteure - eine gemeinsame Botschaft

Die NÜRNBERGER Versicherung beschließt erstmals in der Saison 2024/2025 das Recht auf ein eigens initiiertes Sondertrikot den Fans zu schenken. Die Idee dahinter: Den Fans Zugang zum Trikot ermöglichen und damit auf ein für sie besonders relevantes Thema aufmerksam zu machen. "In einem 'Mitgliedergeführten Verein' ist es die Gemeinschaft, die den Unterschied macht - in guten wie in schlechten Zeiten. Mit diesem Sondertrikot möchten wir den Fans eine Plattform bieten, um ihre unverzichtbare Rolle sichtbar zu machen", erklärt die NÜRNBERGER Versicherung. Für das Trikot verzichtet der Hauptsponsor demnach bewusst auf sein Logo, um das Thema "Eingetragener Verein" in den Mittelpunkt zu rücken.

Ein starkes Symbol für Mitglieder, Zusammenhalt und Gemeinschaft

Mit aktuell 33.650 Mitgliedern und dem Ziel, weiter zu wachsen, setzen Verein, Fans und Hauptsponsor auf die Kraft der Gemeinschaft. Die Botschaft ist klar: Gemeinsam gestalten, gemeinsam erleben - denn der Club lebt durch seine Fans und Mitglieder.

Das limitierte Sondertrikot ist in einer exklusiven Fan-Box erhältlich, welche historische Meilensteine des Vereins dokumentiert. Fans des 1. FC Nürnberg sollen so dazu angeregt werden, sich für eine Mitgliedschaft zu entscheiden, um sich noch stärker in das Vereinsgeschehen einzubringen. Mit einem Muster aus dezenten Vereinswappen auf dem Stoff und Retro-Nummern auf dem Rücken, erinnert es an jene entscheidende Ära der Saison 1996/1997 und setzt ein kraftvolles Zeichen für den Zusammenhalt der Club-Familie.

Das Trikot wird pünktlich zum Heimspiel des 1. FC Nürnbergs gegen Fortuna Düsseldorf am 30. November für alle Fans im Onlineshop und den Fanshops des Vereins erhältlich sein.

Das Trikot-Video steht Ihnen hier zur Verfügung: https://we.tl/t-lFS9WYJyyB.

Weitere Pressebilder: https://we.tl/t-8AqI5uaKT2.

NÜRNBERGER Versicherung

Verlässlich, unabhängig und solide - für diese Werte steht die NÜRNBERGER Versicherung bereits seit 1884. Als glaubwürdiger und bewährter Partner betreut das Unternehmen mehr als 4 Millionen Kunden und gehört damit zu den großen Versicherern Deutschlands. Firmensitz ist die Gründungsstadt Nürnberg. Bundesweit beschäftigt die NÜRNBERGER knapp 4.500 Mitarbeitende.

