Nürnberger Lebensversicherung erhöht Überschussbeteiligung

Nürnberg

Die Nürnberger Lebensversicherung AG (NLV) hat eine Erhöhung ihrer Gesamtverzinsung bekannt gegeben. Im Jahr 2025 wird die laufende Verzinsung für Lebens- und Rentenversicherungen um 0,20 % auf 2,95 % angehoben. Die Gesamtverzinsung der aktuellen Tarifgeneration, einschließlich Schlussüberschuss, erreicht nun sogar rund 3,37 % (im Vergleich zu 3,15 % für 2024).

Katja Briones-Schulz, im Konzernvorstand zuständig für die Lebensversicherung, betont die besondere Bedeutung dieses Schritts: "Wir setzen damit ein Zeichen, dass die NLV nicht nur ein finanziell stabiles Unternehmen ist, sondern auch ihren Kunden ein verlässlicher Partner ist und bleibt."

Überschüsse für EKS-Produkte bleiben stabil

In den Einkommensschutz-Tarifen (EKS), in denen die NLV zu den führenden Anbietern in Deutschland zählt, bleiben die Überschüsse auf hohem Niveau. Für Bestandsverträge in der Berufsunfähigkeitsversicherung bedeutet das: Seit mehr als 30 Jahren profitieren die Kunden von einer konstanten Überschussbeteiligung.

Finanzstärke der NLV von Experten anerkannt

Die finanzielle Stabilität der Nürnberger Lebensversicherung wird auch von renommierten Ratingagenturen bestätigt. Fitch, eine der weltweit führenden Agenturen, bewertet die Finanzkraft der NLV seit 2005 mit A+ (stark). Darüber hinaus erhält die NLV im BU-Unternehmensrating von Franke und Bornberg seit zwei Jahrzehnten die Bestnote FFF+. Auch das Analysehaus Morgen & Morgen vergibt im LV-Unternehmensrating (Teilrating "Sicherheit") die Bewertung "ausgezeichnet" (5 Sterne) für die Finanzstabilität der NLV.

