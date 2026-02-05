CASIO Europe GmbH

CASIO Women Do Science auf der didacta 2026 in Köln

MINT-Vorbilder live erleben – Wissenschaftlerinnen inspirieren Mädchen und junge Frauen für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik

„Auch du kannst forschen, erfinden, gestalten!“ – unter diesem Motto präsentiert CASIO auf der didacta 2026 in Köln das internationale Bildungsprojekt Women Do Science (WDS). Das Projekt möchte Mädchen und junge Frauen für MINT begeistern und zeigt, dass Forschung, Technologie und Innovation keine Fragen des Geschlechts sind.

Women Do Science hat ein klares Ziel: MINT-Themen Mädchen und jungen Frauen in ganz Deutschland näherzubringen, Interesse zu wecken und den Austausch zu fördern. Durch authentische Vorbilder werden Brücken zwischen Schule, Studium und Berufsleben geschaffen und Frauen in Wissenschaft und Technik sichtbarer gemacht.

Unterstützt wird das Projekt von vier MINT‑Heldinnen aus NRW:

Dr. Carmen Köhler, promovierte Physikerin und Analog‑Astronautin

Sophie Charlotte Keunecke, Mechatronikerin im Bereich Robotik

Ida Hülsbusch, angehende Physikerin (Plasmaphysik)

Mara Maier, angehende Chemikerin (organische Chemie)

Emmy Noether, Mathematikerin, wegweisend für moderne Algebra und theoretische Physik (als historisches Vorbild)

Für die kreative Gestaltung sorgt die Berliner Künstlerin Josephine Rais, deren farbenstarke Illustrationen zu Diversität, Identität und Weiblichkeit die Cover der neuen CASIO‑Rechnerserie fx‑810DE CW schmücken.

Mehr Informationen zum Projekt unter: www.casio‑education.de/women‑do‑science

CASIO auf der didacta 2026 – live vor Ort

Besuchende der didacta 2026 auf der Koelnmesse haben die Gelegenheit, das Projekt und seine MINT-Heldinnen persönlich kennenzulernen. Im Rahmen von Panel Talks teilen die Wissenschaftlerinnen ihre Erfahrungen zu Karrierewegen, Forschung und Chancen in der Wissenschaft.

Termine:

Freitag, 13. März 2026, 14:30 Uhr – Fokus auf Lehrkräfte

Samstag, 14. März 2026, 10:30 Uhr – Fokus auf Schülerschaft und Studierende

(Nordboulevard, Koelnmesse; Moderation: Viola Patricia Herrmann und Gert Mengel, Bildungspodcast „Hey diggies! So geht Lernen heute“)

Anschließend besteht die Möglichkeit, am CASIO-Stand (Halle 7.01, Stand A‑019) direkt mit den Teilnehmerinnen des Panels persönlich ins Gespräch zu kommen. Darüber hinaus bietet der CASIO‑Stand spannende, experimentelle Vorstellungen im Bereich Physik und Chemie mit dem ClassPad FX-CP400 und dem C‑Lab.

Produktneuheit:

Als Produktneuheit wird die CAS-App „ClassPad Math DE“ vorgestellt. Hierbei handelt es sich um die neue Grafik- und CAS-App von CASIO, speziell entwickelt für Apple Tablets und den Einsatz im Unterricht und Prüfungen. Die App wird zu einem späteren Zeitpunkt MMS-kompatibel sein, sodass es einen MMS-Modus, der den Anforderungen an ein Modulares Mathematik-System (MMS) für Abiturprüfungen und ähnliche Einsätze entspricht, geben wird. Das MMS-Update ist abhängig vom Zulassungsverfahren des Sekretariats der KMK.

Über CASIO

Seit Jahrzehnten engagiert sich CASIO für innovative Bildungsimpulse und praxisnahe MINT‑Förderung. Mit Women Do Science stärkt das Unternehmen weibliche Vorbilder in der Wissenschaft – und trägt mit der bundesweiten Einführung ab 2026 dazu bei, junge Menschen flächendeckend für Technologie und Forschung zu begeistern.

