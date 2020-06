Verti Versicherung AG

Trendurlaub Wohnmobil - Worauf man bei der Versicherung achten sollte

Expertentipps von Alexander Held

Teltow (ots)

Urlaub im Wohnmobil boomt und die Zahl der versicherten Wohnmobile steigt: bei Verti wurden in der 21. Kalenderwoche so viele Wohnmobile neu versichert wie in keiner Woche zuvor. Innerhalb der letzten sechs Wochen hat sich die Zahl der versicherten Wohnmobile fast verdreifacht. Besonders unter den 50-60-Jährigen scheint der Wohnmobilurlaub besonders beliebt zu sein: Bei Verti fällt über ein Drittel (rund 35%) der Wohnmobil-Versicherungsnehmer in diese Altersklasse. Damit einem entspannten und sicheren Sommerurlaub im Wohnmobil nichts im Wege steht, beantwortet Alexander Held, Abteilungsleiter Underwriting & Product bei der Verti Versicherung AG, die wichtigsten Versicherungsfragen und gibt wertvolle Tipps.

Ein Wohnmobil ist meist teuer in der Anschaffung. Welche Spar-Tipps haben Sie für Wohnmobilnutzer bei der Versicherung?

Generell lohnt sich der Vergleich. Bei ähnlichen oder sogar gleichen Leistungen können die Preise der verschiedenen Versicherer schnell um mehrere hundert Euro voneinander abweichen. Oftmals können Versicherungsnehmer auch Sondertarife nutzen und sparen. Verti bietet beispielsweise einen Zweitfahrzeugtarif auch für Wohnmobile: Hierbei profitiert der Fahrer von der meist besseren Schadenfreiheitsklasse des Erstfahrzeugs, unabhängig davon, ob dieses ebenfalls bei Verti versichert ist oder nicht. Angebote wie dieses bieten also ein hohes Einsparpotenzial.

Worauf sollte man generell achten, um mit dem Wohnmobil gut abgesichert zu sein?

Gerade weil ein Wohnmobil im Schnitt deutlich teurer ist als ein Pkw, empfiehlt sich eine Vollkaskoversicherung auch bei gebrauchten Fahrzeugen. Außerdem sollte die Deckungssumme nicht unter 100 Millionen Euro liegen. Wer einen Camper mietet, sollte vorab sicherstellen, dass eine Haft- und Vollkaskoversicherung mit einem maximalen Selbstbehalt von 1.000 Euro abgeschlossen und im Mietvertrag festgehalten sind. Bei professionellen Vermietern und seriösen Plattformen ist das für gewöhnlich gegeben.

Welche Zusatzversicherungen sind sinnvoll?

Eine Fahrerschutzversicherung ist stark zu befürworten. Nicht allen Fahrern ist bewusst, dass sie als einziger Insasse nicht über die Haftpflichtversicherung abgesichert sind. Die Fahrerschutzversicherung schließt genau diese Lücke. Weitere Zusätze wie etwa eine Hausratversicherung sind nur dann sinnvoll, wenn teures Equipment wie beispielsweise Kamera- oder Tauchausrüstungen im Wohnmobil mitgeführt werden.

Weitere Informationen zu Versicherungen und Sondertarifen gibt es unter www.verti.de.

Über Verti

Die Verti Versicherung AG ist mit mehr als 800.000 versicherten Kraftfahrzeugen das zweitgrößte Kfz-Direktversicherungsunternehmen in Deutschland. Gegründet wurde das Unternehmen 1996 und hat seither seinen Hauptfirmensitz in Teltow bei Berlin sowie seit Anfang 2018 einen weiteren Standort in Vaterstetten bei München. Mehr als 550 Mitarbeiter sind bei Verti beschäftigt. Der Fokus von Verti liegt auf Kfz-Versicherungsprodukten. Zu den weiteren Produkten zählen Versicherungen für Motorräder, Privat- und Verkehrsrechtsschutzversicherungen sowie Privathaftpflicht- und Risiko-Lebensversicherungen. Seit 2011 ist Verti die weltweite Digitalmarke des globalen Versicherungskonzerns MAPFRE. In Deutschland gibt es Verti seit 2017, zuvor firmierte das Unternehmen hier als Direct Line. MAPFRE ist führender Versicherer auf dem spanischen Markt und die größte spanische multinationale Versicherungsgruppe der Welt. Ausgehend vom Prämienvolumen ist MAPFRE die drittgrößte Versicherungsgruppe in Lateinamerika und im Bereich Non-Life auf Rang sechs in Europa.

