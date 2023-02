Degeto Film GmbH

Starker Partner für den Nachwuchs: "Speeddating" der ARD mit Produzent:innen

Frankfurt am Main / Berlin (ots)

Über 100 Gäste kamen am heutigen Freitag über den Dächern Berlins zum "Speeddating" von ARD Degeto und der ARD Koordination Fiktion zusammen. Der Einladung zum Netzwerken und kreativem Austausch folgten rund 70 Nachwuchsproduzent:innen sowie Studierende der Filmhochschulen aus ganz Deutschland.

Nachdem sich in der Vergangenheit durch die "Speeddatings" mit Regisseurinnen und Autorinnen bereits erfolgreich neue berufliche Partnerschaften geschlossen haben, tauschte sich dieses Mal der Branchennachwuchs der Produzent:innen über drei Stunden intensiv mit mehr als 40 Redakteur:innen der ARD aus und legte die Weichen für zukünftige Zusammenarbeiten. Unterstützt wurde die Veranstaltung vom Produzentenverband.

Thomas Schreiber, Geschäftsführer der ARD Degeto: "Nachwuchsförderung ist ein Herzensthema für die Degeto. Gemeinsam mit der ARD Koordination Fiktion haben wir sehr erfolgreich Regisseurinnen und Autorinnen mit den Kolleg:innen der ARD zusammengebracht - daraus entstanden sind neue Zusammenarbeiten, erfolgreiche Projekte und nachhaltige Netzwerke. Höchste Zeit also, nun auch den Produzent:innen-Nachwuchs mit den ARD-Redaktionen an einen Tisch zu bringen. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Unterstützung des Produzentenverbands heute knapp 70 Nachwuchstalente versammeln und mit ihnen einen intensiven und zukunftsweisenden Austausch begonnen haben."

Jörg Schönenborn, Koordinator Fiktion der ARD: "Der Nachwuchs ist interessiert am Kontakt zu unseren Redakteurinnen und Redakteuren. Aber die sind natürlich genauso neugierig auf den Nachwuchs: auf neue Ideen, auf neue Geschichten aus anderen Perspektiven, in neuen Formaten. Ich freue mich über das große Interesse von Studierenden. Das zeigt, wie wichtig die Vernetzung unserer Redaktionen in ARD und ARD Degeto mit den Hochschulen ist."

Alexandra Krampe, Vorstandsmitglied des Produzentenverbands, Produzentin JULEX FILM: "Um ihre Firmen aufzubauen, Erfahrungen zu sammeln und zu wachsen, benötigen Nachwuchsproduzent:innen Chancen und das Vertrauen in ihr Potential. Mit dieser Veranstaltung setzen wir ein klares Zeichen für eine nachhaltige Talentförderung, die über die Zusammenarbeit in der Reihe ARD-Debüt hinausgeht. Und so nicht nur zur Stärkung und Vielfalt einer unabhängigen Produzent:innenlandschaft beiträgt, sondern die Zukunft von Kino, Fernsehen und Streaming bereichert."

