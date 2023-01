Impuls Preis 2023: Nachwuchspreis der ARD Degeto geht in die neunte Runde / Komödie im Fokus der Ausschreibung

Frankfurt am Main (ots) - Bei der auf zwei Abende aufgeteilten Preisverleihung des 23. Deutschen Fernsehpreises 2022 in Köln gingen vier der insgesamt zwölf Auszeichnungen für fiktionale Programme an Produktionen, die im Auftrag oder in Koproduktion der ARD Degeto entstanden sind. Friederike Becht wurde als Beste ...

mehr