Deutscher Ethikrat

Uta Eser in den Vorstand des Deutschen Ethikrates gewählt

Berlin (ots)

Der Deutsche Ethikrat hat heute die Umweltethikerin Dr. Uta Eser in den Vorstand gewählt. Die Wahl tritt zum 1. Juli 2026 in Kraft.

Uta Eser ist seit 2024 im Deutschen Ethikrat. Sie hat Biochemie und Biologie studiert, zum Thema Werturteile im Naturschutz promoviert und arbeitet seit 2015 als freie Umweltethikerin im Büro für Umweltethik in Tübingen. Sie beschäftigt sich vor allem mit den Themen Naturschutz und biologische Vielfalt, globale Gerechtigkeit sowie sozialökologische Transformation.

Neben ihrem Engagement im Deutschen Ethikrat ist Uta Eser u.a. Mitglied der Kommission Bodenschutz beim Umweltbundesamt, im Beirat des Arbeitskreises "Religionen und Naturschutz" des Abrahamischen Forums in Deutschland sowie im Internationalen Zentrum für Ethik in den Wissenschaften der Universität Tübingen.

Uta Eser folgt Judith Simon in den Vorstand, da diese am 30. Juni 2026 turnusgemäß aus dem Deutschen Ethikrat ausscheidet.

Ein Pressefoto von Uta Eser finden Sie auf https://www.ethikrat.org/presse/pressefotos/. Bitte beachten Sie den Bildnachweis: Deutscher Ethikrat/ Christian Thiel.

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