Deutscher Ethikrat

Rana Alsoufi in den Deutschen Ethikrat berufen

Berlin (ots)

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hat die muslimische Theologin und Islamwissenschaftlerin Rana Alsoufi zum 1. April 2026 in den Deutschen Ethikrat berufen.

Alsoufi wurde von der Bundesregierung benannt und folgt auf Muna Tatari, die im März 2025 vorzeitig aus dem Rat ausgeschieden war.

Rana Alsoufi ist Professorin für Islamische Normenlehre und Ethik am Institut für Studien der Kultur und Religion des Islam an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Sie hat islamisches Recht in Jordanien studiert und an der Universität Edinburgh in islamischer Theologie promoviert. Rana Alsoufi forscht zu den Themen islamisches Recht und Ethik.

Neben ihrem Engagement im Deutschen Ethikrat ist Rana Alsoufi Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Islamisch-Theologische Studien sowie im Beirat der Europäischen Gesellschaft für theologische Forschung von Frauen. Außerdem engagiert sie sich im Ethiknetzwerk Christentum und Islam.

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