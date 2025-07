Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG)

Festliches Wochenende am Steinhuder Meer: Ein maritimes Erlebnis der Extraklasse

Hannover (ots)

Vom 22. bis 24. August 2025 verwandeln sich Steinhude und Mardorf in die strahlende Bühne für eines der traditionsreichsten Sommerfeste Norddeutschlands. Bereits zum 68. Mal findet das Festliche Wochenende am Steinhuder Meer statt. Mit seiner unverwechselbaren Kombination aus Live-Musik, Kultur, kulinarischen Genüssen, maritimem Flair und dem legendären doppelten Höhenfeuerwerk zieht es tausende Besucherinnen und Besucher an die Ufer der beiden Orte.

Organisiert wird das Event von der Steinhuder Meer Tourismus GmbH (SMT) und unterstützt von zahlreichen engagierten Partnern. Nach einem fulminanten Restart im letzten Jahr wird auch die Medienkooperation mit der Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) im Rahmen einer reichweitenstarken Werbekampagne fortgesetzt, die gezielt Impulse für den überregionalen Tourismus und das Destinationsmarketing setzt.

Magisches Lichtermeer: Doppeltes Höhenfeuerwerk am Samstagabend

Der Hauptveranstaltungstag ist wie gewohnt der Samstag mit dem traditionellen Highlight:

Um 22 Uhr steigt das spektakuläre Höhenfeuerwerk, das synchron über dem Steinhuder Meer sowohl von Steinhude als auch von Mardorf aus gezündet wird. Ein farbenprächtiges Lichtermeer, untermalt von mitreißender Musik und unzählige, liebevoll beleuchtete Boote, sorgen für unvergessliche Gänsehautmomente.

Steinhude: Musik, Kleinkunst und kulinarischer Genuss

Vom 22. bis 24. August werden der Ortskern und die Promenade Steinhudes zur pulsierenden Festmeile. Auf drei Bühnen erwartet die Besucher ein facettenreiches Programm mit hochkarätiger Live-Musik, fantasievollen Walk Acts und mitreißender Unterhaltung für die ganze Familie. Am Samstag lockt zudem eine Kleinkunstbühne mit atemberaubender Akrobatik und spektakulären Showeinlagen.

Mardorf: Familienstrand und Sommerfeeling

Am Samstag, 23. August, lädt der Mardorfer Badestrand ab 14 Uhr zu Musik, sommerlichen Köstlichkeiten und einem vielseitigen Familienangebot ein. Abends ab 18 Uhr beginnt die große Strandparty mit Live-Musik, die in das Höhenfeuerwerk übergeht.

Einlasszeiten & Besucherservice

Der Einlass beginnt am Samstag, den 23. August, ab 14 Uhr in Steinhude und Mardorf. Alle wichtigen Informationen zu Einlassstellen, Veranstaltungszeiten, Sicherheitsregelungen und Hinweise zur Mitnahme von Gegenständen befinden sich auf der Veranstaltungsseite: www.steinhuder-meer.de

Ticketpreise für Samstag, 23. August 2025

Tickets für den Samstag sind im Vorverkauf erhältlich unter: www.steinhuder-meer.de/festlicheswochenende oder direkt in den Tourist-Informationen vor Ort.

Der Eintritt am Freitag und Sonntag ist frei.

Tipp: Der Online-Vorverkauf lohnt sich.

Ticketpreis Vorverkauf:

Steinhude: 15 EUR pro Person

Mardorf: 10 EUR pro Person

Kinder bis einschließlich 15 Jahre: Eintritt frei

Menschen mit Schwerbehindertenausweis (ab 70 Prozent GdB): Steinhude: 7,50 EUR, Mardorf: 5,00 EUR

Ticketpreis Tageskasse:

Steinhude: 17 EUR

Mardorf: 12 EUR

An den Tageskassen wird keine Bargeldzahlung akzeptiert.

Weitere Informationen

Alle Programmdetails, Informationen zur Anreise und Antworten auf häufige Fragen

finden Sie unter: www.steinhuder-meer.de/festliches Wochenende

