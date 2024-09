LSR LEADING SPA HOTELS & RESORTS GmbH

Tiefenentspannung im Herbst in den Leading Spa Hotels & Resorts

Villach (ots)

Sanftes Entspannen, die Natur im Wandel und der Genuss auf seinem Höhepunkt: Das macht die Herbstzeit zur Wellnesszeit

Der Herbst ist immer ein guter Zeitpunkt, um sich eine Auszeit zu gönnen. Wohltuende Saunen, holistische Wellnessoasen und elegante Hotels sorgen für die ersehnte Erholung. Müde Muskeln können entspannen, Gedanken fliegen und das Immunsystem stärkt sich für die bevorstehende Wintersaison. Wer für seine Auszeit den perfekten Wellnesstempel finden will, bekommt auf www.leadingspa.com eine willkommene Unterstützung. Dort sind nur die besten Wellnesshotels gelistet, die mit dem Gesamtpaket von Kulinarik, Ausstattung, Wellnessprogramm und Co. die höchsten Anforderungen erfüllen. Für den anstehenden Herbst haben sich zehn der Leading Spa Hotels & Resorts verführerische Angebote überlegt.

Herbstzeit in Hessen

Das Göbel’s Schlosshotel Prinz von Hessen liegt im Friedewald bei Bad Hersfeld und verbindet die Vorteile eines Wellnesstempels mit den Vorzügen einer Auszeit im Grünen. Die Kulisse der Wasserburgruine ist kaum zu übersehen und ein echtes Highlight im Naturparadies. Das Wellnesshotel ist außen historisch, innen holistisch. Die fünf Sterne sind auf allen Ebenen spürbar: im herzlichen Service, im Wohlfühlambiente und im Kristall SPA mit 2.000 m2 Entspannungsfläche, Innen- und Außenpool, Wellnessgarten und Saunalandschaft. Es bleiben keine Wünsche offen - erst recht nicht, wenn Sie die “Verwöhn-Zeit für uns” ab Ꞓ 401,- pro Person buchen. Sie verbringen zwei Nächte mit Ihrem Herzensmenschen, genießen das volle Verwöhnprogramm mit dem Göbel’s WohlfühlBonus und viele wohltuende Aufmerksamkeiten.

Herbstzauber in Rheinland-Pfalz

Das Pfalzblick Wald Spa Resort ist die Pauseninsel im Pfälzerwald. Seit es vor über 35 Jahren von der Familie Maus übernommen wurde, wird das Credo “Erholung ist, die Pause zelebrieren” gelebt. Und das fällt im Resort ausgesprochen leicht: Das Haus ist umgeben von der majestätischen Natur des Pfälzerwaldes und liegt nahe den Nordvogesen - ideal für Herbstwanderungen und Radtouren. Zurück im Hotel wartet dann die pure Erholung im zweistöckigen Panoramahaus mit Waldfeeling und Wellness auf höchstem Niveau. Diese einzigartige Auszeit lässt sich am besten genießen, wenn man “Das Wald Spa ruft!”-Paket ab drei Nächten und ab Ꞓ 678,- pro Person bucht. Im Wellnesspaket ist das attraktive Pausenpaket mit Wohlfühlpension, großzügigen Inklusivleistungen und einer Rückenmassage für beide inkludiert. Eines steht fest: Die Pauseninsel ist mit Abstand die schönste Urlaubsinsel für den Wellnessherbst.

Herbstliches Erholen in Baden-Württemberg

Es herbstelt auch in Baden-Württemberg. Im Meiser Vital Hotel kann man die letzten warmen Tage noch einmal so richtig auskosten und im 1.500 m2 SPA mit Innen- und Außenpool entspannen. Nur fünf Minuten von Dinkelsbühl entfernt, empfängt einen der Wellnesspalast mit herzlicher Gastfreundschaft, luxuriösem Ambiente und Angeboten, die das Wellnessherz höher schlagen lassen. Zum Beispiel das "Romantik Arrangement" für erholsame Zweisamkeit ab zwei Nächten und Ꞓ 320,54 pro Person. Die gemeinsame Auszeit beginnt mit einem Begrüßungssecco, beinhaltet ein Langschläferfrühstück, ein Fünf-Gang-Candle-Light-Dinner, ein Kaiserbad zu zweit und noch viele weitere Annehmlichkeiten. Für einen Wellnessausflug, von dem sie wieder mehr von sich selbst mit nach Hause nehmen.

Wenn Sie es gar nicht erwarten können, die milden Herbsttage auszukosten und neue Kraft zu tanken, sind Sie im Treschers - Das Hotel am See im Hochschwarzwald goldrichtig. Am Ufer des kristallklaren Titisees, umgeben von Wäldern und Wiesen, atmet die Seele auf. Lange frühstücken, spazierengehen und Wellness genießen - genau dafür ist der Herbst gemacht. Und auch das Special “Treschers Deluxe” mit vier Übernachtungen und kulinarischem Genussprogramm ab Ꞓ 1.448,- für zwei Personen. Der Urlaub beginnt mit einer prickelnden Begrüßung, wird jeden Tag von der “Süßen Stunde” verschönert und endet mit einem Sechs-Gänge-Dinner am letzten Abend. Nach dieser wunderschönen Auszeit im Schwarzwald fühlen Sie sich, als wären Sie zwei Wochen im Urlaub gewesen.

Auszeit in Bayern

Das Parkhotel in Bad Wörishofen - 100% Südtirol - Mitten im Allgäu. Südtirol - das ist dieses Fleckchen Erde, an dem alpine Bodenständigkeit auf mediterrane Leichtigkeit trifft. Wo Genuss und Kulinarik großgeschrieben werden, das Herz am rechten Fleck sitzt und wo die Menschen einfach ein bisschen glücklicher sind - und genau diese Lebensart möchte Luis Hillebrand, ein waschechter Sütiroler, erlebbar machen - mitten im Allgäu. Das Besondere: Es gibt einen alpinen Teil mit Hütten aus urigen Schindeln und original Ultner Kräutergarten und einen mediterranen Teil mit Palmen und einem ganzjährig beheizten Infinity Pool. Hier treffen die beiden Herzen der Südtiroler aufeinander, vereinen alpine Leichtigkeit mit mediterranem Flair. Die “Kennenlern-Tage” sind ideal, um in dem Silence Place mitten im Allgäu abzutauchen. Sie verbringen um Ꞓ 382,- pro Person zwei Nächte im Wohlfühlhotel, genießen die kulinarischen Highlights der Halbpension Plus und kommen mit einem Gutschein von 50Ꞓ pro Person in den Genuss von Beauty- und Wellnessanwendungen.

Stylisch bayrisch geht’s hingegen im Bodenmaiser Hof in Bodenmais zu. Die Atmosphäre herzlich, die Küche modern, die Privatbrennerei gleich nebenan und die WellnessHeimat ein Highlight. Mit dem AquaGarten, der HeimatLagune und ausgefallenen Highlights wie dem Zirben-Moos-Ruheraum und dem BirkenRondell werden sogar routinierte Saunapuristen überrascht. Speziell wenn man sich auf den “Indian Summer im Woid” einlässt: ein Angebot für vier oder fünf Nächte, das mit Wellnessanwendungen, Fit- und Vitalprogramm, mit den Bodenmaiser-Hof-Annehmlichkeiten und dem kulinarischen Genuss den Sommer noch einmal zelebriert. Ab Ꞓ 691,- pro Person erlebt man zwischen dem 1. September und 27. Oktober die pure Erholung sowie die Heimat- und Naturverbundenheit der Gastgeber. Ein wunderbarer Ort zum Sein und Genießen.

Herbst in Südtirol

Der Herbst hat in Südtirol seinen ganz eigenen Charme. Das Gelb der Lärchen, buntbeblätterte Waalwege, schneeweiße Gipfel und gebratene Kastanien. Die Natur kredenzt noch einmal ihre reichsten Schätze und die Südtiroler tun es ihr gleich!

Erleben Sie die einzigartige Faszination im DAS GERSTL Alpin Retreat im Vinschgau in Südtirol. Auf 1.540 Höhenmetern bieten sich Ihnen ein herrlicher Ausblick und die Gelegenheit, durchzuatmen und bei Familie Gerstl Energie zu tanken. Aktivurlauber und Erholungssuchende werden gleichermaßen begeistert sein, denn beiden wird die Extraklasse geboten - ob im Wellnessparadies mit In- und Outdoor-Infinity-Pool, Whirlpool und Saunawelt oder für einen Aktivurlaub in den südtiroler Bergen. Sie haben jeden Tag die Wahl, ob Sie zuerst in die Wanderstiefel oder in den Bademantel schlüpfen. Exklusiv für den Herbst hat Familie Gerstl das Paket “Wellness im Herbst 5=4” ab Ꞓ 761,- pro Person geschnürt. Sie erleben den Südtiroler Altweibersommer und die Wellnessoase von der schönsten Seite und bekommen fünf Übernachtungen zum Preis von vier - inklusive Gerstls Verwöhnpension, vielseitigem Aktivprogramm und geführten Wanderungen.

Wellnessen in Oberösterreich

Das Boutiquehotel Hotel Königswieserhof im Mühlviertel in Oberösterreich hat alle Zeiger auf Erholung gestellt. Sie werden von erholsamer Ruhe empfangen und dazu eingeladen, die Behaglichkeit zu genießen. Das Ambiente ist den Farben des Mühlviertels nachempfunden: Sie bringen eine natürliche Gemütlichkeit und eine stilvolle Eleganz in die Räume. Man kann im gesamten Anwesen ganz wunderbar die Zeit vergessen, sich treiben lassen und zwischendurch zu Erkundungsrunden aufbrechen. Genau dafür hat der Königswieserhof das “Kraft tanken auf der Überholspur”-Paket geschnürt: Drei, vier oder fünf Nächte verbringt man im Boutiquehotel, um bei Wandertagen das Mühlviertel im goldenen Herbst zu erleben. Danach und zwischendurch kann man die Füße im Wellnessbereich hochlegen und sich kulinarisch verwöhnen lassen. Das Paket gibt es ab Ꞓ 479,- pro Person.

Familienzeit in Salzburg

In Leogang, wo das Herbstkleid die Wälder bunt färbt, liegt das Good Life Resort Riederalm. Der Urlaub wird zu einem unvergesslichen Erlebnis, denn es erwartet Sie die perfekte Balance zwischen Aktivurlaub und purer Entspannung. Die ganze Familie darf sich darauf freuen, denn es gibt ein 2.000 m2 großes Mountain Spa mit separatem Familienbereich und 57,57 m langer Wasserrutsche. Außerdem liegen jede Menge Ausflugsziele direkt vor der Haustüre und die Berge vor dem Fenster. Mit dem Angebot “Herbstzauber & Wellnesstage” ab Ꞓ 618,- pro Person sind wohltuende Behandlungen, die Gourmet-Pension und abwechslungsreiche Wochenprogramm bereits inklusive. Gibt es eine bessere Gelegenheit, um den Herbst für eine Familienauszeit zu nutzen?

In Altenmarkt-Zauchensee versteckt sich ein weiteres Familienparadies: die Ferienwelt Kesselgrub. Umgeben von den Salzburger Bergen und den schönsten Attraktionen der Region genießen Sie im Hotel die pure Vielfalt. Ob Erholung oder Erlebnis: Es gibt eine lebendige Familienwelt mit Wasserspielpark, Rutschen, Sauna, Rain-Dance & SnowSky, Feuerruheraum und Kleinkinderbecken. Wer Ruhe sucht, findet sie im adults only Panorama-Mountain-Spa mit Zirbenruheraum, Salzgrotte, Sole-Dampfbad und mehr. Damit auch die Zweisamkeit im Urlaub nicht zu kurz kommt, gibt es ein buntes, betreutes Kinderprogramm. Draußen lädt das 5.000 m2 große Gartenparadies zum gemeinsamen Spielen, Relaxen und Baden im hoteleigenen Badesee ein. Im Herbst gibt es vier Tage Familienzeit zum Preis von drei Tagen: Das “4=3 Familien Hit”-Paket gibt es ab Ꞓ 380,- pro Person inklusive All-Inclusive-Genusspension. Buchbar vom 8. September bis 29. November 2024.

