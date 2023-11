Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.

29. José Carreras Gala am 14. Dezember in Leipzig

Botschafter Matthias Killing berichtet live vom Roten Teppich

Leipzig/München (ots)

Zum ersten Mal bei der José Carreras Gala: Die online Warm-Up-Show vor der großen José Carreras Gala. Stiftungs-Botschafter und TV-Moderator Matthias Killing wird am Donnerstag, 14. Dezember, ab 19.00 Uhr am Roten Teppich und Backstage berichten und mit vielen seiner prominenten Mitstreiter über den Kampf gegen Leukämie sprechen. Ab 20.15 Uhr überträgt der MDR dann die 29. José Carreras Gala live in seinem Programm. Anschließend meldet sich Matthias Killing erneut mit einem Nachbericht im Livestream.

Matthias Killing: "Ich freue mich auf diesen großen Abend. Als Botschafter der José Carreras Leukämie-Stiftung ist mir der Kampf gegen Leukämie seit vielen Jahren eine Herzensangelegenheit. Mit unserer neuen Warm-Up-Show zur José Carreras Gala wollen wir noch mehr Menschen ansprechen, uns in dem großen Ziel von José Carreras zu unterstützen: ,Leukämie muss heilbar werden. Immer und bei jedem.'"

Die Warm-Up-Show mit Matthias Killing wird über die Social-Media-Kanäle der José Carreras Leukämie-Stiftung auf YouTube, Instagram und Facebook sowie über die Webseite www.josecarrerasgala.de übertragen.

Zu den internationalen und nationalen Künstlerfreunden, die José Carreras in diesem Jahr unterstützen, gehören unter anderem Marianne Rosenberg, Christina Stürmer, Raphaela Gromes, Santiano, voXXclub, Michael Schulte und Bülent Ceylan. Am Spendentelefon engagieren sich für den guten Zweck unter anderem Ronja Forcher, Jenny Jürgens, Tobias Künzel und Axel Schulz sowie auch Matthias Killing. Welche weiteren Stars für den guten Zweck auftreten und am Telefon Spenden sammeln, wird in den kommenden Tagen bekannt gegeben. Neben Gastgeber und Moderator José Carreras werden Stephanie Müller-Spirra und Sven Lorig durch Deutschlands emotionales Benefiz-Gala führen.

