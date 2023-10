Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.

Erste Stars-Zusagen: Frauen-Power für die José Carreras Gala in Leipzig

Bild-Infos

Download

Leipzig/München (ots)

Drei erfolgreiche Künstlerinnen, ein Ziel: "Leukämie muss heilbar werden. Immer und bei jedem. "Marianne Rosenberg, Christina Stürmer und Raphaela Gromes u.a. werden Weltstar und Stifter José Carreras am Donnerstag, 14. Dezember 2023, in der 29. José Carreras Gala als Künstlerinnen auf der Bühne und am Spendentelefon unterstützen. Wie in den Vorjahren überträgt der MDR Deutschlands emotionalste Benefizgala ab 20.15 Uhr live aus der Media City in Leipzig.

Marianne Rosenberg hatte bereits im vergangenen Jahr für den guten Zweck auftreten wollen, infizierte sich aber kurz vor der Gala mit dem Corona-Virus: "Für längere Zeit die Wohnung nicht verlassen zu können und permanent über das Virus nachzudenken, war wirklich eine fast bedrohliche Erfahrung. Da bekommt man eine Vorstellung, wie sich erst Menschen fühlen, bei denen eine Leukämie oder andere schwere Blut- oder Knochenmarkserkrankung diagnostiziert worden ist." Sie sei damals von Familie und Freunden gut versorgt worden. "Diese Hilfsbereitschaft habe ich sehr geschätzt und erfahren, wie wichtig Solidarität ist. Mit meinem Auftritt bei der José Carreras Gala möchte ich dazu beitragen, dass wir als Gesellschaft Leukämiepatienten und deren Familien nicht alleine lassen."

Christina Stürmer ist ebenfalls eine langjährige Unterstützerin von José Carreras. Für den guten Zweck trat die Österreicherin bereits 2006, 2014 und 2018 in der José Carreras Gala auf und engagiert sich für zahlreiche weitere soziale Projekte, wie als Botschafterin eines Kinder-Hospizes. "Im März 2021 kam unsere zweite Tochter zur Welt. Gerade als Mutter kann man nachfühlen, was eine schlimme Diagnose wie Leukämie in einer Familie an Ängsten auslöst. In den vergangenen Jahrzehnten hat die medizinische Forschung - auch mit den Spenden der José Carreras Leukämie-Stiftung - aber große Fortschritte gemacht. Diesen Weg müssen wir weitergehen. Wirklich jeder Euro hilft, Leben zu retten und Leid zu lindern."

Raphaela Gromes ist seit 2020 Botschafterin der José Carreras Leukämie-Stiftung und war bereits 2018 und 2019 bei der José Carreras Gala als Künstlerin dabei. Als die Cellistin 2019 bei der 25. Jubiläums-Gala für alle Menschen, die an Leukämie verstorben sind, das "Ave Maria" spielte, kamen vielen Zuschauern die Tränen. Es war das Lieblingsstück ihres Vaters, der 2019 der Krankheit erlag. "Auch wenn mein Vater den Kampf gegen Leukämie verloren hat, möchte ich einen kleinen Teil dazu beitragen, dass diese Krankheit endlich besiegt wird. Meine Familie und ich haben in der Zeit, in der mein Vater auf der José Carreras Transplantationseinheit behandelt wurde, erlebt, wie wichtig die Arbeit der José Carreras Leukämie-Stiftung ist. Und als Künstlerin verehre ich José Carreras natürlich seit ich denken kann."

Seit 1995 ist der weltberühmte Tenor José Carreras an einem TV-Abend im Dezember Gastgeber und Moderator der José Carreras Gala und hat von Anfang an seine Vision klar definiert: "Leukämie muss heilbar werden. Immer und bei jedem." Dieses nachhaltige Engagement ist einzigartig. So haben die Bürgerinnen und Bürger bislang über 235 Millionen Euro an die José Carreras Leukämie-Stiftung gespendet, die damit knapp 1.500 Forschungs- und Sozialprojekte vorantreiben konnte. Dafür wurde die José Carreras Leukämie-Stiftung 2019 von der Deutschen Universitätsstiftung und dem Stifterverband als Wissenschaftsstiftung des Jahres ausgezeichnet.

An der Seite von José Carreras werden bei der 29. José Carreras Gala die TV-Moderatoren Stephanie Müller-Spirra, die auch Botschafterin der José Carreras Leukämie-Stiftung ist, und Sven Lorig durch den Abend führen. Welche weiteren Künstlerinnen und Künstler in diesem Jahr auf der Bühne und am Spenden-Telefon für den guten Zweck im Einsatz sind, wird in den kommenden Wochen veröffentlicht. Ebenfalls ab Herbst wird bekanntgegeben, wann der Kartenvorverkauf beginnt. Da die Gala im Studio 3 der Media City Leipzig stattfindet, wird das Kontigent allerdings stark limitiert sein.

Bilder: Christina Stürmer © Ingo Pertramer I Marianne Rosenberg © Seregel Photography I Raphaela Gromes © wildundleise. Alle Bilder sind für die Veröffentlichung in anderen Medien unter Nennung der jeweiligen Autoren frei verfügbar. Die einzelnen Bilder können hier heruntergeladen werden: https://ots.de/NPQIcZ

Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung

Die José Carreras Leukämie-Stiftung fördert wissenschaftliche Forschungs-, Infrastruktur und Sozialprojekte. 1987 erkrankte Stifter José Carreras an Leukämie. Aus Dankbarkeit über die eigene Heilung gründete er 1995 den gemeinnützigen Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. und anschließend die dazugehörige Stiftung. Seither wurden bereits über 235 Millionen Euro an Spenden gesammelt und knapp 1.500 Projekte finanziert, die den Bau von Forschungs- und Behandlungseinrichtungen, die Erforschung und Heilung von Leukämie und anderer hämato-onkologischer Erkrankungen, die Förderung von jungen Wissenschaftlern im Rahmen von Stipendienprogrammen sowie die Unterstützung der Arbeit von Selbsthilfegruppen und Elterninitiativen zum Ziel haben. 2019 wurde die José Carreras Leukämie-Stiftung von der Deutschen Universitätsstiftung und dem Stifterverband als Wissenschaftsstiftung des Jahres ausgezeichnet. Der Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. ist Träger des DZI Spenden-Siegels, dem Gütesiegel im deutschen Spendenwesen.

Mehr Informationen: www.carreras-stiftung.de

Original-Content von: Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V., übermittelt durch news aktuell