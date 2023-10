Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.

Sieben José Carreras-DGHO-Promotionsstipendien vergeben: Wissenschaftlicher Nachwuchs für bessere Therapien gegen Leukämie

Für die Erforschung neuer Therapien gegen Leukämie und anderer Blut- und Knochenmarkserkrankungen haben die Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung (DJCLS) und die Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie (DGHO) sieben weitere Promotionsstipendien an Doktoranden und Doktorandinnen in Leipzig, Aachen, Mainz, Halle, Freiburg und Heidelberg vergeben. Die feierliche Übergabe findet im Rahmen der Jahrestagung der Deutschen, Österreichischen und Schweizerischen Gesellschaften für Hämatologie und Medizinische Onkologie am 14. Oktober in Hamburg statt.

Die von der DJCLS finanzierten Promotionsstipendien sind mit jeweils 12.400 Euro dotiert. Sie werden zweimal jährlich vergeben, um exzellenten und besonders motivierten wissenschaftlichen Nachwuchs für die Leukämieforschung zu gewinnen und die Forschung voranzutreiben. Dank den großzügigen Spenderinnen und Spender der DJCLS konnten bereits rund 11 Millionen Euro für wichtige Stipendienprogramme bereitgestellt werden. Mit jeweils einem Promotionsstipendium werden Keshia Aerchlimann (Leipzig), Giovanni Andreas Greiner (Mannheim/Heidelberg), Hanna Kuhn (Heidelberg), Sven Liesenfelder (Aachen), Julius Wolf Reckmann (Mainz), Rihem Tadjine (Halle) und Samuel Weinschenk (Freiburg) gefördert.

Bei der Jahrestagung der Deutschen, Österreichischen und Schweizerischen Gesellschaften für Hämatologie und Medizinische Onkologie, die vom 13.-16. Oktober in Hamburg stattfinden wird, werden die ausgewählten Stipendiaten Ihre Vorhaben in einer Posterpräsentation im Rahmen des Studierendentages vorstellen. Ehemalige und derzeitige Stipendiaten werden den Studierenden über Ihre Erfahrungen mit den Stipendienprogrammen der DJCLS berichten. Herr Prof. Andreas Neubauer, Direktor der Klinik für Innere Medizin und Hämatologie, Onkologie, Immunologie, Leiter des Carreras Leukämie Zentrums am Universitätsklinikum Marburg und Vorstandsmitglied der DJCLS, wird die Ziele der Stiftung und der Stipendienprogramme vorstellen. Frau Dr. Ulrike Serini, Geschäftsführerin der DJCLS, wird ebenfalls vor Ort sein.

Dr. Ulrike Serini, Geschäftsführerin der DJCLS: "Unser großes Ziel ist es, mit der Unterstützung unserer Spenderinnen und Spender noch mehr Leukämiepatientinnen und -patienten ein neues, gesundes Leben schenken zu können. Wir sind davon überzeugt, dass es nur durch Forschung und Wissenschaft möglich sein wird, Therapien von Leukämien und deren Heilungschancen immer weiter zu verbessern. Mit den José Carreras-DGHO-Promotionsstipendien werden junge und hochmotivierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Rahmen ihrer Promotion dabei unterstützt, sich wichtigen Forschungsfragen von Leukämien und verwandten bösartigen Blut- und Knochenmarkerkrankungen vollzeitig zu widmen."

Prof. Andreas Neubauer, Direktor der Klinik für Innere Medizin und Hämatologie, Onkologie, Immunologie, Leiter des Carreras Leukämie Zentrums am Universitätsklinikum Marburg und Vorstandsmitglied der DJCLS: "Die José Carreras-DGHO-Promotionsstipendien sind Teil unserer nachhaltigen Wissenschaftsförderung. Dabei werden im Vorfeld die Relevanz der Fragestellung, das methodische Vorgehen und der Innovationsgehalt von renommierten Hämatologen und Onkologen der DJCLS und der DGHO in einem Gutachterverfahren geprüft. Diese Promotionsarbeiten sind wichtige Bausteine, um das große Ziel unserer Stifters José Carreras zu erreichen: Leukämie muss heilbar werden. Immer und bei jedem."

Über das José Carreras-DGHO-Stipendienprogramm werden pro Jahr bis zu zehn Doktorandinnen und Doktoranden gefördert. Dabei erhalten die Stipendiaten über zwölf Monate monatlich 1.000 Euro. Zusätzlich kann die Teilnahme an fachbezogenen Kongressen mit bis zu 400 Euro unterstützt werden. Gestiftet wird das Fördergeld für die Stipendien von der Deutschen José Carreras Leukämie-Stiftung. Die Ausschreibungsunterlagen des José Carreras-DGHO-Promotionsstipendiums und weiterer Förderprogramme sind auf der Webseite der Stiftung unter https://www.carreras-stiftung.de/stipendien/ hinterlegt. Für das José Carreras-DGHO-Promotionsstipendium sind Bewerbungen jeweils bis zum 15. Januar und zum 30. Juni eines jeden Jahres möglich.

Über die Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung

Die José Carreras Leukämie-Stiftung fördert wissenschaftliche Forschungs-, Infrastruktur und Sozialprojekte. 1987 erkrankte Stifter José Carreras an Leukämie. Aus Dankbarkeit über die eigene Heilung gründete er 1995 den gemeinnützigen Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. und anschließend die dazugehörige Stiftung. Seither wurden bereits über 235 Millionen Euro an Spenden gesammelt und über 1.400 Projekte finanziert, die den Bau von Forschungs- und Behandlungseinrichtungen, die Erforschung und Heilung von Leukämie und anderer hämato-onkologischer Erkrankungen, die Förderung von jungen Wissenschaftlern im Rahmen von Stipendienprogrammen sowie die Unterstützung der Arbeit von Selbsthilfegruppen und Elterninitiativen zum Ziel haben. 2019 wurde die José Carreras Leukämie-Stiftung von der Deutschen Universitätsstiftung und dem Stifterverband als Wissenschaftsstiftung des Jahres ausgezeichnet. Der Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. ist Träger des DZI Spenden-Siegels, dem Gütesiegel im deutschen Spendenwesen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.carreras-stiftung.de

Über die DGHO e. V.

Die DGHO Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie e. V. besteht seit 86 Jahren und hat heute ca. 4.000 Mitglieder, die in der Erforschung und Behandlung hämatologischer und onkologischer Erkrankungen tätig sind. Mit der Durchführung von Fachtagungen und Fortbildungsveranstaltungen sowie mit ihrem gesundheitspolitischen Engagement - bspw. im Rahmen des Verfahrens der Frühen Nutzenbewertung neuer Arzneimittel nach AMNOG oder der intensiven Begleitung von Gesetzgebungsverfahren - fördert die Fachgesellschaft die hochwertige Versorgung von Patientinnen und Patienten in einem der innovativsten Fachgebiete der gesamten Medizin. Eines der zentralen Anliegen der Fachgesellschaft sind die qualifizierte und kontinuierliche Aus-, Fort- und Weiterbildung des klinischen und wissenschaftlichen Nachwuchses.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.dgho.de

