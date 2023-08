Krombacher Brauerei GmbH & Co.

Krombacher Cash-Korken: Familie aus NRW räumt 250.000 Euro ab

Kreuztal (ots)

Es gibt ihn tatsächlich, den einen Krombacher Cash-Kronkorken, unter dem die Zahl 250.000 EUR steht. Über diesen besonderen und gleichzeitigen Hauptgewinn von einer Viertelmillion Euro konnte sich jetzt eine Familie aus Nordrhein-Westfalen freuen. Die glücklichen Gewinner möchten bei dieser Summe selbstverständlich anonym bleiben, lassen aber ausrichten, dass sie "positiv unter Schock" stehen.

Die Aktion "Krombacher Cash-Korken" geht natürlich weiter: "Es gibt unter anderem noch bis Oktober zehn wöchentliche Sonderauslosungen von 25.000 EUR und sechs attraktive Sofortgewinne von 10.000 EUR zu gewinnen" erklärt Lars Dammertz, Leiter Marketing Bier der Krombacher Brauerei. Eine Teilnahme an der Aktion ist einfach:

Krombacher kaufen und gewinnen

Einfach Krombacher kaufen und gewinnen - das ist das Motto der diesjährigen Krombacher Cash-Korken-Aktion. Alle Krombacher Sorten nehmen an der Aktion teil, dadurch sind die Chancen auf einen Geldgewinn erhöht. Hält ein Kronkorken einen Gewinncode bereit, können die Käufer:innen den Code auf der Aktionswebsite Krombacher Cash-Korken eingeben, sich den entsprechenden Gewinn direkt auszahlen lassen oder weiter sammeln. Zusätzlich nehmen alle registrierten Gewinner:innen automatisch an allen 25 wöchentlichen Sonderverlosungen von jeweils 25.000 EUR teil. Die Gewinne staffeln sich in diesem Jahr wie folgt: 14 Mio. x 1 EUR, 1.000 x 100 EUR, 10 x 10.000 EUR und 1 x 250.000 EUR.

