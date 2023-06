Krombacher Brauerei GmbH & Co.

Krombacher startet die Wacken Open Air-Saison 2023

Krombach

Louder than hell: Krombacher läutet die Wacken Open Air-Saison 2023 ein. Nach der erfolgreichen Premiere im letzten Jahr, lässt es Deutschlands beliebteste Biermarke auch diesen Sommer rund um das legendäre Heavy Metal-Festival krachen. Zum Auftakt kommt Krombacher Pils ab Juni in der limitierten 0,5l Wacken-Editionsdose in den Handel - und steigert die Vorfreude auf das W:O:A-Erlebnis im August.

Krombacher Pils trifft Heavy Metal: Wacken-Sonderdose mit Gewinnchance

Auch 2023 bringt Krombacher den ikonischen Look des Wacken Open Air (W:O:A) in die Regale und zu den Metalheads nachhause. Passend zum diesjährigen Festival-Motto entführt das Design der limitierten Editionsdose dabei ins Zeitalter der Wikinger - und liefert zusätzlich die Chance auf tolle Gewinne. Denn jede Dose besitzt unter der Deckellasche einen individuellen Gewinn-Code, der über den Scan des zugehörigen QR-Codes sofort eingelöst werden kann. Auf die Metal-Fans warten dabei besondere Gewinne wie zum Beispiel eine Krombacher Pils Magnumflaschen im Wacken-Design oder Gutscheine für metalmerch.com. Unter allen eingegebenen Codes werden außerdem 11x2 Tickets für das Wacken Open Air 2024 ausgelost - und damit bereits die Gewinner:innen für das Metal-Event im nächsten Jahr bestimmt.

Die Krombacher x Wacken Limited Edition ist ab sofort nicht nur im Handel und über den Online-Shop www.ready2drink.de zu haben, sondern wird natürlich auch auf dem Festivalgelände in Wacken verfügbar sein.

Krombacher Stammtisch: Heavy Action auf dem Holy Ground

Das Wacken Open Air wird dieses Jahr lauter denn je: Denn erstmals findet das längst ausverkaufte Metal-Festival an vier Tagen, vom 02. bis 05. August, statt. Krombacher ist dabei unübersehbar auf dem Holy Ground vertreten und wird nicht nur mit sekundenschnell frisch gezapftem Pils aus der berühmten Bier-Pipeline für unvergessliche Festivalmomente sorgen. Der Krombacher Stammtisch liefert dieses Jahr im Infield ein zusätzliches Programm: Neben kühlem Bier und dem besten Blick auf die Doppel-Hauptbühnen erwarten die Stammtisch-Gäste hier besondere Highlights und Aktionen - bei denen sie den Künstler:innen so nah kommen wie nie zuvor.

Auf der Camping Plaza veranstaltet Krombacher während des Festivals außerdem eines der größten Beerpongturniere des Landes. In einer eigenes gefertigten Beerpong-Arena können sich die Besucher:innen in Teams sportlich miteinander messen - und haben auch hier die Chance, Tickets für das Wacken Open Air 2024 zu gewinnen oder den Holy Ground einmal von "oben" zu erleben. Denn für besonders erfolgreiche Beerpong-Champions geht es mit dem Krombacher Heißluftballon einmal luftwärts über das Gelände.

Und auch die Growling Creatures geben sich 2023 wieder die Ehre auf dem Wacken Open Air: Die von Krombacher und Wacken präsentierte Heavy Metal-Band mit bedrohten Tierarten wird auch diesen Sommer laut für den Artenschutz. Tierische Lautstärke und Spaß am Metal sind dabei garantiert.

Weitere Informationen unter https://wacken.krombacher.de/

