Studie bestätigt: Krombacher o,0% beim Sport besser als Wasser und Cola

3 weitere Medieninhalte

Warum Sportler statt Wasser während und nach dem Sport besser Krombacher o,0% trinken sollten, das erklärt eine neue Studie von Prof. Dr. Klaus Baum, Dozent des Masterstudiengangs Sportphysiotherapie an der Deutschen Sporthochschule Köln. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/42000 / Die... mehr Bild-Infos Download

Krombach (ots) - Warum Sportler statt Wasser während und nach dem Sport besser Krombacher o,0% trinken sollten, das erklärt eine neue Studie von Prof. Dr. Klaus Baum, Dozent des Masterstudiengangs Sportphysiotherapie an der Deutschen Sporthochschule Köln. Untersuchungsgegenstand der Studie: Wie wirken sich verschiedene Pausengetränke mit unterschiedlichen Elektrolyt- und Kohlenhydratgehalten auf die Leistungsfähigkeit des menschlichen Körpers aus?

Dafür hat der Professor der Physiologie eine mehrwöchige Untersuchung mit regelmäßig trainierenden, erwachsenen Athletinnen und Athleten im Alter zwischen 22 und 51 Jahren durchgeführt und die Probanden fast drei Monate lang begleitet.

Im Kern der Studie standen dabei für jeden Probanden insgesamt 4 Intervallbelastungen auf einem Laufband mit Pause, die sich im Aufbau allein durch das zur Verfügung gestellte Getränk in der Pause zwischen den Belastungsblöcken unterschieden. Die in diesen Pausen verfügbaren Getränke waren Mineralwasser, Cola und alkoholfreies Bier mit 0,0% Alkohol: Krombacher o,0% Pils und Weizen. Sie wurden den Probanden in randomisierter Reihenfolge angeboten. Nach initialer Leistungsanalyse wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wöchentlich untersucht.

Während der Tests wurden unterschiedliche Messgrößen wie z. B. Blutglukosekonzentration, Energieumsatz und von besonderer Bedeutung: der Zeitpunkt des Belastungsabbruchs erfasst und ausgewertet.

Krombacher o,0% ist das ideale Sportgetränk nach und sogar während des Sports

Das Resultat der Studie ist eindeutig: Krombacher o,0% ist zum Erhalt der Leistungsfähigkeit bei intensiven Belastungen einem Mineralwasser und einer Cola überlegen. Mit Krombacher o,0% Weizen haben die Athleten im Test der Belastung signifikant länger als mit Cola und Wasser standgehalten. Somit ist Krombacher o,0% die beste Wahl, denn es gleicht nicht nur den Flüssigkeitshaushalt aus, sondern ist Dank der isotonischen Wirkung, der enthaltenen Vitamine und 0,0% Alkohol nachweislich ideal für die Regeneration des Körpers.

Zusammenfassend erklärt Prof. Baum: "Krombacher o,0% Pils und Krombacher o,0% Weizen sind das ideale Sportgetränk nach und sogar während des Sports. Als isotonischer Durstlöscher sind die Kohlenhydrate schnell verfügbar. Meine aktuelle Studie zeigt, dass Krombacher o,0% Wasser und Cola als Pausengetränk bei Belastungen für die Leistungsfähigkeit deutlich überlegen ist. Es ist leistungserhaltend und wirkt regenerativ."

Um auf die Studie aufmerksam zu machen ruft Krombacher o,0% Hobby- und Leistungssportler in den sozialen Medien dazu auf, ihren #SPORTMACHTDURST Moment als Fotos oder Videoclips mit der Social-Community zu teilen.

Alle Details: 00.krombacher.de/sportmachtdurst Die Studie: http://www.professor-baum.de/info.php/aktuelle-publikationen.html

Schnelle Regeneration - für Sportler ist Krombacher o,0% die isotonische Erfrischung. Die in allen Sorten enthaltene Folsäure und das in den Sorten Pils und Weizen enthaltene Vitamin B12 tragen zu einer Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. Vitamin B12 trägt darüber hinaus zu einem normalen Energiestoffwechsel bei und kann die physische und mentale Leistungskraft unterstützen. Sowohl Vitamin B12 als auch Folsäure tragen zu einer normalen psychischen Funktion bei. Ob als Pils, Weizen oder Radler: mit Krombacher o,0% können neue Herausforderungen kommen.

Pressekontakt:

Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KG

Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

c/o Peter Lemm

presse@krombacher.de

Tel. 02732 880-813

Original-Content von: Krombacher Brauerei GmbH & Co., übermittelt durch news aktuell