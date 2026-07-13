Deutsche Postcode Lotterie

Sommer, Sonne, Millionengewinn: Postcode Lotterie verteilt zwei Millionen Euro im Ruhrgebiet

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Düsseldorf/Hagen (ots)

In Hagen wird der Juli in diesem Jahr zum Glücksmonat - zumindest für zahlreiche Teilnehmende der Postcode Lotterie. Insgesamt 597 Glückspilze im Postleitzahlengebiet 58093 freuen sich über den Monatsgewinn in Höhe von zwei Millionen Euro. Zwei Nachbar*innen erlebten dabei einen ganz besonderen Glücksmoment: Sie teilen sich dank ihres gezogenen Postcodes 58093 PR insgesamt eine Million Euro. Für das Team der Postcode Lotterie ist Hagen kein unbekanntes Pflaster: Bereits im Oktober 2018 wurde hier der Monatsgewinn gefeiert. Damals sorgte die Überraschung für strahlende Gesichter bei insgesamt 59 Gewinner*innen.Und auch der gute Zweck gewann heute wieder mit: Das LWL-Freilichtmuseum Hagen war nicht nur der Veranstaltungsort des großen Gewinnerfests, sondern wurde mit einem Förderscheck in Höhe von 20.000 Euro überrascht.

Nichts verbindet eine Nachbarschaft so sehr wie gemeinsame Freude: Genau deshalb machte sich das Team der Postcode Lotterie an diesem Samstag auf den Weg nach Hagen, um die Nachbarschaften zu überraschen, die sich über den Juli-Monatsgewinn freuen durften. Besonderen Grund zur Freude hatten dabei zwei Nachbar*innen aus Hagen, deren Postcode 58093 PR gezogen wurde. Dank ihrer zwei Lose erhielten die beiden Gewinner*innen im gezogenen Postcode jeweils 500.000 Euro. Einer von ihnen ist Marcus*, der die freudige Überraschung zusammen mit seiner Familie erlebt:

"Meine Familie und meine Kinder sind mein Gewinn im Leben, aber das ist jetzt wirklich einfach Wahnsinn", sagt der Hagener sichtlich bewegt. Sofort schmiedet das Ehepaar erste Pläne: "Wir werden bald wieder Oma und Opa und dann heißt es für alle: Ab in den Urlaub!" Für Ehefrau Silvia* schließt sich mit dem Gewinn ein besonderer Kreis: "Vor acht Jahren haben wir hier viele Gewinnerinnen und Gewinner gesehen und dachten später: Das ist auch noch für den guten Zweck, da sind wir auf jeden Fall dabei Und jetzt sind wir dran."

Dass mit ihnen zusammen 595 weitere Glückspilze im Postleitzahlengebiet 58093 freuen dürfen, rührt das Ehepaar zu Tränen: Die Nachbarschaft teilt sich ebenfalls eine Million Euro, was bei insgesamt 815 Losen 1.226 Euro pro Los entspricht. Da einige von ihnen nicht nur ein Lotterie-Los, sondern zwei oder sogar drei besitzen, fällt ihre Gewinnsumme entsprechend höher aus: 420 Gewinner*innen haben ein Los und erhalten jeweils 1.226 Euro, 130freuen sich über 2.452 Euro und45 über 3.678 Euro. Bei einem großen Nachbarschaftsfest im LWL-Freilichtmuseum in Hagen wurden die Gewinne zusammen mit Angehörigen und Freunden ausgelassen gefeiert.

"Zusammen gewinnen. Zusammen helfen."

Nicht nur die Gewinner*innen dürfen sich freuen, auch der gute Zweck gewinnt bei der Postcode Lotterie immer mit. Denn durch ihre Teilnahme gewinnen Losbesitzer*innen nicht nur zusammen, sie helfen auch zusammen. Allein in Nordrhein-Westfalen konnten seit 2016 bereits 1.405 soziale und grüne Projekte gemeinnütziger Organisationen mit mehr als 82,3 Millionen Euro gefördert werden. Wie diese Unterstützung wirkt, konnten die Gäste des Gewinnerfestes direkt vor Ort erleben: Passend zur Fußball-Weltmeisterschaft war auch die gemeinnützige Organisation KICKFAIR e.V. zu Gast und lud die Besucher*innen zu sportlichen Mitmachaktionen ein. Als Postcode Partner erhält KICKFAIR eine möglichst langfristige, nicht projektgebundene Förderung der Postcode Lotterie. Die Organisation verbindet Straßenfußball mit Persönlichkeitsentwicklung und demokratischem Lernen und stärkt so junge Menschen darin, ihre Talente einzubringen und ihre Zukunft aktiv mitzugestalten. Auch das LWL-Freilichtmuseum Hagen erlebte ein besonderes Überraschungsmoment und wurde mit einem Förderscheck in Höhe von 20.000 Euro überrascht.

Monatsgewinn bereits zum zweiten Mal in Hagen

Die Teilnehmenden der Postcode Lotterie in Nordrhein-Westfalen konnten sich bereits über 24 Monatsgewinne freuen. Zuletzt jubelten im Juli letzten Jahres 776 Glückspilze in Übach-Palenberg über ihren Gewinn. Für das Team der Postcode Lotterie ist Hagen kein unbekanntes Pflaster: Bereits im Oktober 2018 wurde hier der Monatsgewinn gefeiert. Damals sorgte die Überraschung für strahlende Gesichter bei insgesamt 59 Gewinner*innen. Die Teilnehmenden der Postcode Lotterie in Nordrhein-Westfalen konnten sich insgesamt bereits über 24 Monatsgewinne freuen.

Über die Postcode Lotterie

Die Postcode Lotterie ist eine staatlich lizenzierte Soziallotterie mit einem einzigartigen Konzept: Losbesitzer*innen nehmen mit ihrem "Postcode" teil, einer Kombination aus Postleitzahl und zwei Buchstaben für ihre unmittelbare Nachbarschaft. Dadurch gewinnen ganze Nachbarschaften nicht nur zusammen, sie tun zugleich auch Gutes: Denn mit jedem Los werden soziale und grüne Projekte unterstützt. So konnten seit der Gründung 2016 bereits über 8.000 Projekte mit mehr als 480 Millionen Euro gefördert werden. Über die Projektförderung entscheidet ein Beirat unter Vorsitz von Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. Die Postcode Lotterie gehört zur internationalen Postcode Lottery Group, die weltweit bereits über 15,5 Mrd. Euro für gute Zwecke bereitgestellt hat. Erster Botschafter der Postcode Lotterien war Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela. Heute unterstützen unter anderem George Clooney, Toni Kroos, Katarina Witt, Peter Maffay, Kai Pflaume und Michael Patrick Kelly die Mission der Postcode Lotterien: Soziale und ökologische Projekte weltweit nachhaltig zu fördern.

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