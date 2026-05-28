Deutsche Postcode Lotterie

Große Bühne fürs Ehrenamt: Postcode Lotterie und Berliner Philharmoniker setzen Zeichen der Wertschätzung für ehrenamtliches Engagement

Bild-Infos

Download

Düsseldorf/ Berlin (ots)

Mit der Veranstaltung "Große Bühne fürs Ehrenamt" hat die Postcode Lotterie gemeinsam mit den Berliner Philharmonikern am 28. Mai 2026 über 1.400 Ehrenamtlichen aus ganz Deutschland eine besondere Bühne bereitet. Die Gäste erlebten in der Philharmonie Berlin eine exklusive Generalprobe mit Dirigent Semyon Bychkov und Starpianist Víkingur Ólafsson. Begleitend entstand mit der "Partitur des Ehrenamts" ein großformatiges, kollaboratives Kunstwerk aus persönlichen Geschichten und Erinnerungen ehrenamtlich engagierter Menschen. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nahm an der Veranstaltung teil.

Ehrenamtliches Engagement sichtbar machen und Menschen würdigen, die sich tagtäglich für andere einsetzen: Dieses Ziel stand im Mittelpunkt der Veranstaltung "Große Bühne fürs Ehrenamt", zu der die Postcode Lotterie gemeinsam mit den Berliner Philharmonikern in die Philharmonie Berlin eingeladen hatte. Die Veranstaltung fand unter dem Dach der Initiative "Der Ehrentag. Für dich. Für uns. Für alle." statt, die von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ins Leben gerufen wurde und von ihm als Schirmherr begleitet wird.

Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Elke Büdenbender nahm an der Veranstaltung teil und tauschte sich mit ehrenamtlich engagierten Gästen aus verschiedensten Bereichen aus. Zu den weiteren Gästen gehörten unter anderem Dr. Eckart von Hirschhausen sowie Katarina Witt, internationale Botschafterin der Postcode Lottery Group.

Ehrenamt sichtbar machen und stärken

Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen Menschen, die sich in Vereinen, sozialen Einrichtungen, Initiativen oder Nachbarschaften für andere engagieren - oft leise, selten im Rampenlicht und meist ganz selbstverständlich. Gleichzeitig war die Veranstaltung auch als bewusster Moment des Innehaltens gedacht: ein Zeichen der Wertschätzung und eine Einladung, Kraft und neue Energie für das eigene Engagement zu schöpfen.

Katja Diemer, Head of Charities der Postcode Lotterie, erläuterte: "Unsere Teilnehmenden ermöglichen mit ihren Losbeiträgen die Umsetzung zahlreicher gemeinnütziger Projekte in ganz Deutschland. Getragen werden sie von Menschen, die sich ehrenamtlich für andere einsetzen und damit unsere Gesellschaft zusammenhalten. Genau dieses Engagement möchten wir heute würdigen."

Postcode Lotterie-Botschafterin Katarina Witt betonte die Bedeutung ehrenamtlichen Engagements: "Viele Menschen engagieren sich jeden Tag für andere - oft im Hintergrund und neben den eigenen Herausforderungen. Dass die Postcode Lotterie und die Berliner Philharmoniker ihnen heute eine so besondere Bühne schenken, ist ein starkes Zeichen der Wertschätzung."

Stiftungsvorstand Berliner Philharmoniker: "Heute wurde die Philharmonie Berlin zur großen Bühne für das Ehrenamt: Rund 1.400 engagierte Menschen aus ganz Deutschland - stellvertretend für Millionen Freiwillige - wurden von den Berliner Philharmonikern, Dirigent Symon Bychkov und Pianist Víkingur Ólafsson mit Musik gefeiert. Die Anwesenheit des Bundespräsidenten unterstreicht dabei die immense Bedeutung des täglichen Wirkens derer, die sonst häufig im Hintergrund bleiben. Unser besonderer Dank gilt deshalb dem Bundespräsidenten für seine Initiative >Der Ehrentag. Für dich. Für uns. Für alle.< sowie der Postcode Lotterie, die diese Veranstaltung mit realisiert hat. Wir wünschen uns, dass von diesem Tag ein klares Signal ausgeht: Engagement verdient Sichtbarkeit, Respekt und verlässliche Unterstützung."

Ein Vormittag voller Musik, Begegnungen und Anerkennung

Die eingeladenen Ehrenamtlichen erlebten eine exklusive Generalprobe der Berliner Philharmoniker mit Dirigent Semyon Bychkov und Starpianist Víkingur Ólafsson. Auf dem Programm standen Dmitri Schostakowitschs Symphonie Nr. 5 d-Moll op. 47 sowie Ludwig van Beethovens Coriolan-Ouvertüre und sein Konzert für Klavier und Orchester Nr. 5 Es-Dur op. 73. Im Anschluss kamen die Gäste bei einem gemeinsamen Empfang in der Philharmonie Berlin zusammen.

Die "Partitur des Ehrenamts" macht Engagement sichtbar

Begleitend zum musikalischen Erlebnis entstand vor Ort ein großformatiges, kollaboratives Live-Kunstwerk: die "Partitur des Ehrenamts". Die zentrale Idee basiert auf der Metapher einer musikalischen Partitur: Jeder Mensch, jede Geschichte und jeder Moment des Engagements ist eine eigene Stimme - erst gemeinsam entsteht daraus ein großes Werk. Während der Veranstaltung teilten die eingeladenen Ehrenamtlichen persönliche Erinnerungen und besondere Momente aus ihrem Engagement. Diese Geschichten wurden live von Illustrator*innen aufgenommen, interpretiert und in eine gemeinsame visuelle Komposition übersetzt. So entstand Stück für Stück ein sichtbares Werk aus Geschichten, Begegnungen und Engagement, das die Vielfalt, Wirkung und Menschlichkeit des Ehrenamts eindrucksvoll sichtbar macht. Die entstandene "Partitur des Ehrenamts" wird zur Konzertpremiere am Wochenende in der Philharmonie Berlin präsentiert und für Besucher*innen zugänglich sein.

Über die Postcode Lotterie

Die Postcode Lotterie ist eine staatlich lizenzierte Soziallotterie mit einem einzigartigen Konzept: Losbesitzer*innen nehmen mit ihrem "Postcode" teil, einer Kombination aus Postleitzahl und zwei Buchstaben für ihre unmittelbare Nachbarschaft. Dadurch gewinnen ganze Nachbarschaften nicht nur zusammen, gleichzeitig unterstützen sie mit ihren Losen auch den guten Zweck. So konnten seit der Gründung 2016 bereits über 7.500 soziale und grüne Projekte mit mehr als 400 Millionen Euro gefördert werden. Über die Projektförderung entscheidet ein Beirat unter Vorsitz von Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. Die Postcode Lotterie gehört zur internationalen Postcode Lottery Group, die weltweit bereits über 15,5 Mrd. Euro für gute Zwecke bereitgestellt hat. Erster Botschafter der Postcode Lotterien war Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela. Heute unterstützen unter anderem George Clooney, Toni Kroos, Katarina Witt, Peter Maffay, Kai Pflaume und Michael Patrick Kelly die Mission der Postcode Lotterien: Soziale und ökologische Projekte weltweit nachhaltig zu fördern.

Original-Content von: Deutsche Postcode Lotterie, übermittelt durch news aktuell