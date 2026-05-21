Deutsche Postcode Lotterie

Traumtaler für GermanZero: Über 2,4 Millionen Euro für Projekt #Platzmachen für die Natur in Kooperation mit der Deutschen Jugendfeuerwehr

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

Die Postcode Lotterie würdigt mit ihrem Traumtaler-Projekt herausragendes gesellschaftliches Engagement und zeichnet Projekte aus, die mit innovativen Ideen positive Veränderungen ermöglichen. In diesem Rahmen erhält die Gemeinschaftsinitiative #Platzmachen für die Natur von GermanZero e.V., die zusammen mit der Deutschen Jugendfeuerwehr im Deutschen Feuerwehrverband e.V. ins Leben gerufen wird, eine außerordentliche Förderung in Höhe von 2,415 Millionen Euro.

Bereits zum achten Mal vergibt die Postcode Lotterie den Traumtaler an herausragende Initiativen, die innovative Lösungen für drängende, gesellschaftliche Herausforderungen anbieten. In diesem Jahr erhält der langjährige Förderpartner GermanZero die Auszeichnung in Höhe von 2,415 Millionen Euro. In einem Kooperationsprojekt mit der Deutschen Jugendfeuerwehr möchte die Klimaschutzorganisation Menschen in ganz Deutschland mobilisieren und mit dem Projekt #Platzmachen für die Natur eindrucksvoll zeigen, wie gemeinschaftliches Handeln konkrete Veränderungen vor Ort bewirken kann.

"Mit dem Traumtaler werden besondere Projektideen geehrt, die nicht nur inspirieren, sondern aktiv Zukunft gestalten und eine besondere Wirkung entfalten sollen. #Platzmachen für die Natur ist ein herausragendes Beispiel dafür, wie Organisationen und Bürger*innen zusammen Klimaschutz umsetzen und gleichzeitig gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken", sagt Katja Diemer, Head of Charities der Postcode Lotterie.

Und Michael Schäfer, Geschäftsführer von GermanZero, ergänzt: "Der Traumtaler gibt uns die Möglichkeit, aus einer starken Idee ein Projekt mit echter Reichweite zu machen. Wir können Menschen ins gemeinsame Handeln bringen und zugleich zeigen, wie lokales Engagement und politische Veränderung zusammenwirken. Dass wir dieses Vorhaben gemeinsam mit der Deutschen Jugendfeuerwehr umsetzen, ist dabei etwas Besonderes: Mit unserer Partnerschaft verbinden wir Menschen über Generationen, Lebenswelten und Regionen hinweg - das ist die Stärke von #Platzmachen für die Natur."

Die Idee dieser besonderen Gemeinschaftsinitiative, die im Frühsommer starten soll: Mit Hacke, Herz und Hand sollen 300.000 Bürger*innen im ganzen Land graue Flächen entsiegeln und lebendige, grüne Räume schaffen - sichtbarer, wirksamer Klimaschutz direkt vor der Haustür. #Platzmachen für die Natur soll darüber hinaus ein bundesweites

Entsiegelungswettrennen lostreten, Menschen aller Altersgruppen in Teams zusammenbringen, demokratische Teilhabe erlebbar und gemeinschaftlich getragene Veränderung spürbar machen. Mit ihrem Einsatz senden die Engagierten auch ein Signal an die Politik: #Platzmachen zeigt, wie wichtig eine verlässliche Klimafinanzierung auf kommunaler Ebene ist und es verbindet lokales Handeln mit einer zentralen gesellschaftspolitischen Forderung.

"Umweltprojekte gehören seit Jahrzehnten zur DNA der Jugendfeuerwehr. So freut es uns total, diese bundesweite Aktion aktiv mitgestalten zu können!", betont Christian Patzelt, Bundesjugendleiter der Deutschen Jugendfeuerwehr. "Wir sind super motiviert, viele Kinderfeuerwehren und Jugendfeuerwehren zu aktivieren, quasi Stein für Stein kleine Entsiegelungsprojekte umzusetzen, aber auch größere Aktionstage dafür zu nutzen."

Eine Übersicht der bisherigen Traumtaler haben wir hier zusammengestellt:

2018: Aufbruch am Arrenberg e.V., "Erstes urbanes Klimaquartier" (250.000 Euro)

2019: Bürgerstiftung Düsseldorf, "Lebendige Schulhöfe" (500.000 Euro)

2020: Rewilding Oder-Delta e.V., "Schutz des Stettiner Haffs" (1.000.000 Euro)

2021: WWF Deutschland, "Lebendige Flüsse" (1.500.000 Euro)

2024: Teach First Deutschland und aula gGmbH, "TeachDemocracy" (1.800.000 Euro)

2025: Greenpeace e.V., "Netzwerk Zukunftswälder" (2.000.000 Euro)

2025: IRC Deutschland gGmbH, "Globale Lösung bei Unterernährung von Kindern" (2.000.000 Euro)

2026: GermanZero e.V. und Deutsche Jugendfeuerwehr im Deutschen Feuerwehrverband e.V. mit dem Projekt "#Platzmachen für die Natur" (2.415.000 Millionen Euro)

Über die Postcode Lotterie

Die Postcode Lotterie ist eine staatlich lizenzierte Soziallotterie mit einem einzigartigen Konzept: Losbesitzer*innen nehmen mit ihrem "Postcode" teil, einer Kombination aus Postleitzahl und zwei Buchstaben für ihre unmittelbare Nachbarschaft. Dadurch gewinnen ganze Nachbarschaften nicht nur zusammen, sie tun zugleich auch Gutes. So konnten seit der Gründung 2016 bereits über 7.500 Projekte mit mehr als 400 Millionen Euro gefördert werden. Über die Projektförderung entscheidet ein Beirat unter Vorsitz von Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. Die Postcode Lotterie gehört zur internationalen Postcode Lottery Group, die weltweit bereits über 15 Milliarden Euro für gute Zwecke bereitgestellt hat. Erster Botschafter der Postcode Lotterien war Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela. Heute unterstützen unter anderem George Clooney, Toni Kroos, Katarina Witt, Peter Maffay, Kai Pflaume und Michael Patrick Kelly die Mission der Postcode Lotterien, soziale und ökologische Projekte weltweit nachhaltig zu fördern.

Original-Content von: Deutsche Postcode Lotterie, übermittelt durch news aktuell