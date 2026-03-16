Deutsche Postcode Lotterie

Riesengewinne in Sachsen-Anhalt: Postcode Lotterie verteilt zwei Millionen Euro in den Landkreisen Börde & Stendal

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Düsseldorf/Tangerhütte (ots)

Der März bringt nicht nur den Frühling nach Sachsen-Anhalt - für zahlreiche Teilnehmende der Postcode Lotterie brachte er in diesem Jahr auch das ganz große Glück: 271 Gewinner*innen im Postleitzahlengebiet 39517 in den Landkreisen Börde und Stendal freuten sich über den Monatsgewinn in Höhe von insgesamt zwei Millionen Euro. Zwei Glückspilze erlebten dabei einen ganz besonderen Glücksmoment: Sie teilen sich dank ihres gezogenen Postcodes 39517 EN insgesamt eine Million Euro. Und auch der gute Zweck gewann wieder mit: Das gemeinnützige Projekt "Zukunftsküche - Gut essen in Tangerhütte" wurde mit einem Förderscheck in Höhe von 20.000 Euro überrascht.

Nichts verbindet eine Nachbarschaft so sehr wie gemeinsame Freude: Genau deshalb machte sich das Team der Postcode Lotterie an diesem Samstag auf den Weg nach Sachsen-Anhalt, genauer in die Landkreise Börde und Stendal, um die Nachbarschaften zu überraschen, die sich über den März-Monatsgewinn freuen durften. Besonderen Grund zur Freude hatten dabei zwei Glückspilze aus Tangerhütte, deren Postcode 39517 EN gezogen wurde. Darunter Dagmar, die dank ihrer zwei Lose über 666.666 Euro jubelte: "Wahnsinn!", sagte die 59-jährige, "davon machen wir als Erstes mit unseren Kindern und ein paar guten Freunden eine Schiffsreise zum Nordkap". Die Glücksbot*innen Julia Krüger und Felix Uhlig überreichten die großen, goldenen Schecks persönlich - und feierten gemeinsam mit den Gewinner*innen und dem Bürgermeister von Burgstall, Carsten Miehe, beim großen Gewinnerfest im Bürgerhaus. "Ich freue mich riesig, dass so viele von euch heute hier sind", sagte Miehe. "Vielen Dank und viel Spaß bei dieser tollen Veranstaltung!"

Zusammen mit den Postcode-Gewinner*innen jubelten 269 weitere glückliche Gewinner*innen in der Postleitzahl 39517: Sie teilen sich ebenfalls eine Million Euro, was bei insgesamt 380 Losen 2.631 Euro pro Los entspricht. Da einige von ihnen nicht nur ein Lotterie-Los, sondern zwei oder sogar drei besitzen, fällt ihre Gewinnsumme entsprechend höher aus: 192 Gewinner*innen haben ein Los, 48 haben zwei Lose und freuen sich über 5.262 Euro, 24 haben drei Lose und erhalten 7.893 Euro. Eine Besonderheit gab es in diesem Monat ebenfalls: Dank einer Gratislos-Aktion zum Start des Jahres nahmen fünf Gewinner*innen sogar mit vier Losen teil - etwas, das bei der Soziallotterie normalerweise nicht möglich ist. Für sie bedeutet das in diesem Monat einen Gewinn von unglaublichen 10.524 Euro.

"Zusammen gewinnen. Zusammen helfen."

Getreu dem Motto der Soziallotterie hatten nicht nur die Gewinner*innen Grund zur Freude, denn auch der gute Zweck gewinnt bei der Postcode Lotterie immer mit: Allein in Sachsen-Anhalt konnten bereits über 200 soziale und grüne Projekte mit mehr als 10,3 Millionen Euro gefördert werden. Eine besondere Überraschung erlebte das "Netzwerk Zukunft Sachsen-Anhalt e.V.", das beim Gewinnerfest einen Förderscheck über 20.000 Euro für sein Projekt "Zukunftsküche - Gut essen in Tangerhütte" erhielt. Darüber freute sich ganz besonders die Geschäftsführerin des Vereins, Anke Schulze-Fielitz, die den großen Scheck beim Gewinnerfest entgegennahm: "Vielen Dank! Das ist großartig. Mit dem Geld können wir hier in der Region einiges für die Menschen auf die Beine stellen!". Die Zukunftsküche bringt Menschen aus der Region zusammen, um Ideen für eine gesunde und nachhaltige Ernährung vor Ort zu entwickeln, zum Beispiel in Schulen, Kitas oder bei gemeinsamen Aktionen. Gleichzeitig zeigt es, wie gutes Essen die Region und ihre Landwirtschaft stärken kann. Weitere Informationen zu geförderten Projekten gibt es hier.

Sachsen-Anhalt erneut im Postcode-Glück

Die Teilnehmer*innen der Postcode Lotterie in Sachsen-Anhalt können sich bereits über den sechsten Monatsgewinn der Postcode Lotterie freuen. Das letzte Mal übrigens vor genau einem Jahr, im März 2025: Damals jubelte im Landkreis Harz eine Gewinnergruppe über insgesamt 1,4 Millionen Euro. Mehr dazu erfahren Sie hier.

Über die Postcode Lotterie

Die Postcode Lotterie ist eine staatlich lizenzierte Soziallotterie mit einem einzigartigen Konzept: Losbesitzer*innen nehmen mit ihrem "Postcode" teil, einer Kombination aus Postleitzahl und zwei Buchstaben für ihre unmittelbare Nachbarschaft. Dadurch gewinnen ganze Nachbarschaften nicht nur zusammen, sie tun zugleich auch Gutes: Denn mindestens 30 Prozent der Einnahmen fließen in soziale und grüne Projekte. So konnten seit der Gründung 2016 bereits über 7.500 Projekte mit mehr als 400 Millionen Euro gefördert werden. Über die Projektförderung entscheidet ein Beirat unter Vorsitz von Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. Die Postcode Lotterie gehört zur internationalen Postcode Lottery Group, die weltweit bereits über 15 Mrd. Euro für gute Zwecke bereitgestellt hat. Erster Botschafter der Postcode Lotterien war Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela. Heute unterstützen unteranderem George Clooney, Toni Kroos, Katarina Witt, Peter Maffay, Kai Pflaume und Michael Patrick Kelly die Mission der Postcode Lotterien: Soziale und ökologische Projekte weltweit nachhaltig zu fördern.

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