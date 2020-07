Deutsche Postcode Lotterie

Postcode-Glück in Düsseldorf: 1 Million Euro für 60 Gewinner

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

Der Monatsgewinn der Deutschen Postcode Lotterie geht im Juli erstmals nach Düsseldorf. 60 Gewinner freuen sich über insgesamt 1 Million Euro. 500.000 Euro gehen an einen Stylisten im gewinnenden Postcode 40233 CQ, weitere 500.000 Euro teilen sich insgesamt 59 Gewinner in der Postleitzahl 40233. Alle zusammen treffen sich am Samstagmittag vor dem Capitol Theater in Flingern zur großen Gewinnerüberraschung - natürlich unter Einhaltung der Corona-Regeln.

Düsseldorf im Lotterie-Glück: Der Juli-Monatsgewinn der Deutschen Postcode Lotterie landet zum ersten Mal in der Landeshauptstadt von NRW. Über eine halbe Million Euro freut sich Stylist Alex* im gewinnenden Postcode 40233 CQ. Weitere 500.000 Euro teilen sich 59 Glückliche in der Postleitzahl 40233. Sie bekommen 6.756 Euro pro Los. Zum Gewinnerfest am Samstagmittag um 14 Uhr vor dem Capitol Theater kommen neben dutzenden Gewinnern auch Bürgermeisterin Klaudia Zepuntke sowie Vertreter der von der Soziallotterie geförderten Organisationen BürgerStiftung Düsseldorf und DRK KV Düsseldorf e.V., darunter Juliane von Fürstenberg und Suzanne Oetker-von Franquet. Beide Organisationen werden mit einem dicken Förderscheck überrascht. Mit ihren Projekten Herzwerk - Aktiv gegen Armut im Alter (DRK) sowie Notgroschen für Senioren (BürgerStiftung Düsseldorf) engagieren sie sich im Kampf gegen Altersarmut und erhalten je einen Überraschungsscheck in Höhe von 100.000 Euro.

Eine halbe Million Euro für Düsseldorfer Stylist

Alex ist erst seit März 2020 Teilnehmer der Deutschen Postcode Lotterie und nimmt mit zwei Losen teil. Bereits nach wenigen Monaten wird sein Postcode 40233 CQ gezogen. Das Team der Soziallotterie überrascht ihn am Samstagmorgen vor seinem Friseursalon in der Düsseldorfer Carlsstadt. Er weiß, dass er etwas gewonnen hat, von der Summe ahnt er allerdings noch nichts. Straßenpreis-Moderator Felix Uhlig übergibt ihm zwei goldene Umschläge, in denen sich je ein 250.000-Euro-Scheck befindet. "Das ist sehr überwältigend", freut sich der 49-jährige Postcode-Gewinner. "Erst die Spannung, dann die Überraschung, das ist phänomenal, es kribbelt alles im Bauch. Und man unterstützt damit auch noch etwas Gutes". Begeistert sind auch Alex' Mitarbeiter, die im Hintergrund jubeln und applaudieren.

59 Gewinner teilen sich weitere 500.000 Euro

Großer Jubel auch auf dem Platz vor dem Capitol Theater. Neben dem Postcode-Gewinner versammeln sich dort dutzende Postleitzahl-Gewinner. Einige von ihnen nehmen mit zwei oder drei Losen an der Soziallotterie teil und können ihren Gewinn somit verdoppeln oder sogar verdreifachen. Unter ihnen auch Björn*, der seit fast zwei Jahren mit zwei Losen teilnimmt und somit zwei Mal 6.756 Euro gewinnt: "Gerade zur jetzigen Zeit, in der viele vielleicht auch Sorge um ihren Job haben, fühlt es sich ganz toll an zu gewinnen. Ihr habt mir den Tag versüßt, ich muss das erstmal realisieren." Gewinnerpaar Annett* und Markus* wiederum nehmen zusammen mit vier Losen teil und freuen sich daher über insgesamt mehr als 27.000 Euro: "Wir finden es besonders toll, dass wir damit regionale Projekte unterstützen. Wir machen auf jeden Fall weiter." Sichtlich begeistert über das Gewinnerfest und die vielen glücklichen Menschen aus ihrem Heimatstadtteil ist auch Bürgermeisterin Klaudia Zepuntke: "Wir sind heute alle Gewinner, Düsseldorf ist heute Gewinner. 40233, das ist für mich Heimat, ich bin selber Flingeranerin. Ich bedanke mich ganz doll bei der Deutschen Postcode Lotterie."

Der gute Zweck gewinnt immer

Dank der Teilnehmer werden bereits knapp 500 grüne und soziale Projekte mit 10,2 Millionen Euro allein in NRW unterstützt. In Düsseldorf sind es bereits 60 Projekte mit einer Gesamtfördersumme von mehr als 2 Millionen Euro. Hierzu gehören unter anderem die BürgerStiftung Düsseldorf, die mit ihrem Projekt Lebendige Schulhöfe Grünflächen statt Betonwüsten auf Düsseldorfs Schulhöfen schafft. Mehr dazu hier. Des Weiteren wird das Projekt Jugendwohnen Düsseldorf der LOOP Kinder- und Jugendhilfe gefördert. Es bietet minderjährigen, unbegleiteten Flüchtlingen einen Schutzraum und die Chance auf ein sicheres neues Zuhause. Mehr dazu hier.

*Der Deutschen Postcode Lotterie ist der Umgang mit personenbezogenen Daten wichtig. Wir achten die Persönlichkeitsrechte unserer Gewinner und veröffentlichen Namen, persönliche Informationen sowie Bilder nur nach vorheriger Einwilligung. Gewinner/Gewinnerin sowie Angehörige werden mit ihrem Vornamen genannt.

Über die Deutsche Postcode Lotterie

Die erste Ziehung der Soziallotterie, die sich für Mensch und Natur einsetzt, fand im Oktober 2016 statt. Das Konzept ist einzigartig: Man spielt mit seinem Postcode, der sich aus der Postleitzahl des Teilnehmers sowie einem Straßencode zusammensetzt. Beim Monatsgewinn werden insgesamt 1.000.000 Euro ausgeschüttet - alle Lose mit dem gezogenen Postcode teilen sich 500.000 Euro und alle übrigen Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl ebenfalls. So gewinnen ganze Nachbarschaften zusammen und tun zugleich Gutes.

30 Prozent von jedem Losbeitrag gehen an gute Zwecke in der Nähe der Teilnehmer. Weil sie dabei sind, macht die Deutsche Postcode Lotterie einen wirklichen Unterschied: Sie unterstützt deutschlandweit bereits mehr als 2.100 Projekte mit rund 47 Millionen Euro. Ein Beirat unter Vorsitz von Prof. Dr. Rita Süssmuth entscheidet über die Auswahl der Projekte. Weitere Informationen unter: www.postcode-lotterie.de/projekte.

Die Ziehung: Persönliche Gewinnbenachrichtigung

Die monatliche Ziehung besteht aus fünf Einzelziehungen. An diesen Ziehungen nehmen alle gültigen Lose teil und es gibt jeden Tag garantierte Gewinner. Erwerben kann man diese unter www.postcode-lotterie.de oder der kostenlosen Telefonnummer 0800 - 800 66 80. Die Gewinner werden per Anruf, Brief oder E-Mail informiert. Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Die nächste Ziehung ist am 6. August.

Pressekontakt:

Janina Stanton

Presse und Kommunikation

Martin-Luther-Platz 28

40212 Düsseldorf

Telefon: +49 211 94 28 38-32

E-Mail: presse@postcode-lotterie.de

Original-Content von: Deutsche Postcode Lotterie, übermittelt durch news aktuell