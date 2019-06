Deutsche Postcode Lotterie

Internationaler Nachhaltigkeitswettbewerb: Fünf deutsche Startups im Rennen um eine halbe Million Euro

Postcode Lotteries Green Challenge gibt Top 25 bekannt: Mit dabei sind fünf deutsche Startups. ECOFARIO, nuventura, ONO, SeedForward und SIRPLUS haben sich gegen über 150 Mitbewerber aus der grünen Unternehmensszene hierzulande durchgesetzt. Zusammen mit 20 Kandidaten aus aller Welt gehen sie nun ins Rennen um die internationale Top 5, die in der ersten Septemberwoche verkündet wird. Am 3. Oktober treten diese fünf Finalisten in Amsterdam gegeneinander an - es geht um den Hauptpreis von einer halben Million Euro.

Sie kommen aus aller Welt und haben eines gemeinsam - ihre Motivation und Hingabe gilt dem Thema Nachhaltigkeit. Die 25 Nominierten der Postcode Lotteries Green Challenge (www.greenchallenge.info) kommen aus Tschechien, Israel, den Niederlanden, Norwegen, Peru, Schweden, England, den USA und Deutschland. Sie alle setzen wie die Postcode Lotterien den Fokus auf eine sozial und ökologisch nachhaltigere Welt.

Nachhaltiger Bewerberrekord

Der Wettbewerb verbucht 2019 sowohl weltweit mit 1.167 als auch deutschlandweit mit 157 Einreichungen einen Bewerberrekord. Die deutschen Startups wurden im Mai von nationalen Experten (www.greenchallenge.info/info/juries) aus den Bereichen Nachhaltigkeit, Umwelt, Startupszene und Wirtschaft bewertet. Im Juni nun ist die Entscheidung gefallen. Noch haben alle 25 Nominierten (www.greenchallenge.info/info/nominees) eine Chance auf den Hauptpreis von 500.000 Euro im Oktober.

Fünf deutsche Startups im Rennen

Die deutschen Top-Bewerbungen kommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Das GreenTec Startup ECOFARIO (www.ecofario.eco) entwickelt von München aus ein neuartiges Filtrationsverfahren für Mikroplastik, das auf Hydrozyklon-Technologie basiert. nuventura (www.nuventura.com) möchte ein sichereres und effizienteres Energienetz ohne SF6 schaffen - das stärkste existierende Treibhausgas. ONO (www.onomotion.com) stellt sich mit dem elektromobilen Pedal Assisted Transporter (PAT) den logistischen und ökologischen Herausforderungen der Kurier-, Paket- und Zustellmärkte in den Städten - und das von Berlin aus. SeedForward (www.seedforward.de) arbeitet auf mehreren Ebenen an biologischen Alternativen zu chemischen Dünge- und Pflanzenschutzmitteln, um global den Übergang zu einer nachhaltigen und regenerativen Landwirtschaft zu fördern. SIRPLUS (www.sirplus.de) wiederum geht als Social Impact-Startup gegen Lebensmittelverschwendung vor und bringt überschüssige Lebensmittel über Supermärkte und einen Online-Shop wieder in Umlauf.

Maximal 500.000, mindestens 100.000 Euro Preisgeld

Als Unterstützung für grüne Gründer und Gründerinnen veranstalten die Postcode Lotterien bereits zum 13. Mal den Wettbewerb, der weltweit zu den größten internationalen für nachhaltige Unternehmenspläne zählt. Unternehmen konnten sich vom 1. März bis zum 1. Mai 2019 online bewerben. Davon schaffen es fünf in die finale Auswahl - Bekanntgabe Anfang September. Beim Finale in Amsterdam entscheidet eine internationale Expertenjury vor ausgewähltem Publikum über den besten Pitch und wer auf dem ersten Platz 500.000 Euro Preisgeld mit nach Hause nimmt. Aber auch der Zweitplatzierte und die restlichen drei Finalisten gehen nicht leer aus: 200.000 Euro gehen an den zweiten Platz. Alle weiteren bekommen jeweils eine finanzielle Unterstützung von 100.000 Euro. Über ein sechsmonatiges Experten-Coaching freuen sich alle Finalisten.

Mehr zur Postcode Lotteries Green Challenge auch auf www.facebook.com/PostcodeLotteriesGreenChallenge/, www.twitter.com/PLGreenChalleng und www.linkedin.com/company/postcode-lotteries-green-challenge/

Über die Postcode Lotteries Green Challenge

Um einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Welt zu leisten, organisiert der Soziallotterieverbund der Postcode Lotterien seit 2007 die Postcode Lotteries Green Challenge. Hierbei handelt es sich um einen der weltweit größten jährlichen internationalen Wettbewerbe auf dem Gebiet nachhaltiger Unternehmenspläne. Zu gewinnen gibt es bis zu 500.000 Euro und sechs Monate Experten-Coaching. Der Wettbewerb für grüne Startups fördert die Entwicklung neuer, innovativer, kreativer und dennoch kommerziell rentabler Produkte und Dienstleistungen. Bei der Postcode Lotteries Green Challenge müssen die Startups und grünen Gründer keine Anteile abtreten und eine Rückzahlungsverpflichtung gibt es auch nicht - das Preisgeld ist eine reine Finanzspritze für eine nachhaltigere Welt. Das Gewinner-Startup von 2018, The Great Bubble Barrier, siegte mit der innovativen Entwicklung eines Luftblasenvorhangs in Flussbetten, der Plastik aufnimmt, bevor es ins Meer gelangt. Mehr unter: www.greenchallenge.info/info/winners/the-great-bubble-barrier

Über die Deutsche Postcode Lotterie

Die erste Ziehung der Deutschen Postcode Lotterie, die sich für Mensch und Natur einsetzt, fand im Oktober 2016 statt. Das Konzept ist einzigartig: Man spielt mit seinem Postcode, der sich aus der Postleitzahl des Teilnehmers sowie einem Straßencode zusammensetzt. Jeden Monat werden beim Monatsgewinn insgesamt 600.000 Euro ausgeschüttet - alle Lose im gewinnenden Postcode teilen sich 300.000 Euro und alle übrigen Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl ebenfalls. So gewinnen ganze Nachbarschaften miteinander und tun zugleich Gutes. 30 Prozent von jedem Losbeitrag gehen an gute Zwecke in der Nähe der Teilnehmer. Weil sie dabei sind, macht die Deutsche Postcode Lotterie einen wirklichen Unterschied: Sie unterstützt deutschlandweit bereits über 1.000 Projekte mit 16 Millionen Euro. Ein Beirat unter Vorsitz von Prof. Dr. Rita Süssmuth entscheidet über die Auswahl der Projekte. Weitere Informationen unter: www.postcode-lotterie.de/projekte.

Weitere Informationen zur deutschen Soziallotterie unter: www.postcode-lotterie.de oder auf Facebook www.facebook.com/PostcodeLotterie.

