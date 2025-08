KfW Research: Kreditzugang für Mittelstand immer beschwerlicher

Frankfurt am Main (ots) - - Venture-Capital-Geschäftsklimaampel springt mit minus 18,8 Punkten wieder auf rot - Schnelle Erholung der Geschäftslage nicht in Sicht - Entwicklung der Investitionstätigkeit bleibt positiv Die weltpolitischen Verstimmungen haben für einen unerwarteten und deutlichen Stimmungsknick bei Investoren am deutschen Markt für Wagniskapital ...

mehr