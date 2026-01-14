Kindernothilfe e.V.

Bewerbungsstart für den 28. Kindernothilfe-Medienpreis

Duisburg (ots)

Die Bewerbungsfrist für den Kindernothilfe-Medienpreis 2026 hat begonnen. Medienschaffende können bis zum 31. Mai 2026 ihre Beiträge zu Kinderrechten und Kinderrechtsverletzungen einreichen, die im vergangenen Jahr veröffentlicht wurden. Ausgezeichnet werden herausragende Reportagen in den Kategorien "Story on Stage" und "Preis der Kinderjury". Journalistinnen und Journalisten aus Deutschland, Österreich, Luxemburg und der Schweiz sind eingeladen, ihre Arbeiten kostenfrei einzureichen.

Die Verleihung des Preises findet im Herbst 2026 in Berlin statt.Der "Story on Stage"-Preis ehrt hervorragende Print-, Online-, TV- oder Hörfunkbeiträge über Kinderrechte und ihre Verletzungen. Am Abend der Preisverleihung würdigt die Kindernothilfe die drei besten Einreichungen. Die Erstplatzierten teilen dabei mit dem Publikum die Geschichte hinter der Geschichte und gewähren spannende Einblicke in ihre Arbeit. Über die Gewinner des "Preis der Kinderjury" entscheiden zehn Jungen und Mädchen, die bei ihrer Entscheidung von medienpädagogischen Fachkräften begleitet werden. Journalistinnen und Journalisten, deren Print-, Online-, TV- oder Hörfunkbeiträge sich an Kinder und Jugendliche richten, können sich um den Preis bewerben.Die Auszeichnungen sind mit Preisgeldern dotiert, die von Partnern der Kindernothilfe zur Verfügung gestellt werden. Weitere Infos sowie die Anmeldungen zum "Preis der Kinderjury" und für den "Story on Stage"-Preis gibt es unter: www.kindernothilfe.de/medienpreis.

Hintergrund:

Als eine der größten christlichen Kinderrechtsorganisationen in Europa schützt, stärkt und fördert die Kindernothilfe mehr als 2,2 Millionen Kinder in 36 Ländern. Seit 1999 verleiht die Kindernothilfe den Medienpreis für Kinderrechte.

