Kindernothilfe e.V.

Timo Pauler neuer Finanzvorstand der Kindernothilfe

Duisburg (ots)

Seit dem 1. Januar 2026 verstärkt Timo Pauler (46) als neuer Finanzvorstand das Führungsteam der Kindernothilfe. Der Betriebswirt übernimmt das Amt des Chief Financial Officer und folgt auf Jürgen Borchardt, der die Organisation aus Altersgründen Ende Oktober 2024 verlassen hat.

Mit Timo Pauler gewinnt die Kindernothilfe einen erfahrenen Experten mit ausgewiesener Kompetenz in Finanzmanagement, strategischer Planung und Diversity Management. Zuletzt war er seit April 2016 Geschäftsführer und stellvertretender Generalsekretär der Vereinten Evangelischen Mission (VEM) in Wuppertal.

"Ich freue mich auf die neue Aufgabe bei der Kindernothilfe. Vielfalt ist für mich ein zentraler Schlüssel für innovative und nachhaltige Lösungen. Gemeinsam mit meinen Vorstandskolleg*innen und den Mitarbeitenden möchte ich die finanzielle Basis der Organisation weiter stärken, um Kinderrechte weltweit langfristig zu sichern und zu fördern", so Pauler.

Mit der Berufung von Timo Pauler ist der dreiköpfige Vorstand der Kindernothilfe nun komplett. Ihm gehören neben Pauler die Vorstandsvorsitzende Katrin Weidemann sowie der Programmvorstand Carsten Montag an.

Hintergrund:

Die Kindernothilfe zählt zu den größten Kinderrechtsorganisationen in Europa. Seit mehr als 65 Jahren unterstützt sie weltweit über zwei Millionen benachteiligte Mädchen und Jungen auf ihrem Weg in ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben. Weitere Informationen unter kindernothilfe.de.

Original-Content von: Kindernothilfe e.V., übermittelt durch news aktuell