Industry on Campus: Die Hochschulperle des Monats April geht nach Baden-Württemberg

Im Transferprojekt Industry on Campus arbeitet die Hochschule Offenburg gemeinsam mit regionalen mittelständischen Unternehmen an der Mobilitätswende und Fachkräftesicherung. In Kompetenzzentren der Hochschule werden die Produktionsprozesse der Unternehmen analysiert und an deren Verbesserung geforscht. Zudem können Schülerinnen und Schüler die Partnerunternehmen besuchen und so Berufsperspektiven in einem Industrieunternehmen kennenlernen. Für diesen erfolgreichen Wissens- und Technologietransfer vergibt der Stifterverband die Hochschulperle des Monats April.

Die Hochschulperle des Monats April zum Thema "Mit Unternehmen forschen - Innovationen gestalten" geht an das Transferprojekt Industry on Campus der Hochschule Offenburg. Die Initiative hat sich zum Ziel gesetzt, Herausforderungen in den Bereichen Mobilität und Nachhaltigkeit durch Wissens- und Technologietransfer vom Campus in Unternehmen zu begegnen. Seit 2022 beteiligen sich bereits mehr als 20 namhafte mittelständische Unternehmen der Region sowohl finanziell als auch praxisnah an der Initiative, die von Alfred Isele an der Hochschule Offenburg ins Leben gerufen wurde. Zudem möchte die Initiative auch einen Beitrag zu Fachkräftesicherung leisten. Gemeinsam mit Partnerunternehmen hat die Hochschule dafür 2023 die Stiftung pepperMINT gegründet, die ein umfangreiches Kooperationsprogramm mit regionalen Schulen umsetzt.

Industry on Campus beruht auf zwei Säulen: Technologietransfer und Fachkräftesicherung in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT). Die erste Säule zielt darauf ab, regionale Unternehmen dabei zu unterstützen, Technologien zur Produktion von Großserien auf den Mittelstand zu übertragen. An der Hochschule werden dafür beispielsweise Konstruktionsmodelle neu entwickelt. Durch das Umsetzen solcher Ergebnisse aus der anwendungsorientierten Forschung können die Partnerunternehmen etwa ihren Energie- und Materialverbrauch deutlich senken. Dies verbessert die Nachhaltigkeitsbilanz und senkt die Produktionskosten. Zudem fungiert Industry in Campus als Plattform zur Vernetzung der Industriepartner untereinander.

Die Säule Fachkräftesicherung MINT fokussiert ganz darauf, junge Menschen für Technik zu begeistern, indem sie diese als treibende Kraft für Nachhaltigkeit und Wohlstandsicherung begreifen. Dies geschieht durch Schaffung erlebbarer Technik im Rahmen einer Kooperation der Hochschule Offenburg mit regionalen Schulen. Schülerinnen und Schüler können sich in Workshops in MINT-Berufen ausprobieren, MINT-Fächer in themenbegleitenden Grundlagenveranstaltungen an der Hochschule kennenlernen und durch Exkursionen zu den Partnerunternehmen der Initiative einen Einblick in den Betrieb eines Industrieunternehmens gewinnen. Die Hochschule Offenburg möchte so die Studienanfängerzahlen in ihrem MINT-Angebot steigern und die Ausbildung von Fachkräften in MINT-Berufen vorantreiben.

"Wir freuen uns, mit dem Transferprojekt Industry on Campus ein gelungenes Konzept, das Technologietransfer und Fachkräftesicherung verknüpft, auszeichnen zu können", so die Jury des Stifterverbandes zu ihrer Entscheidung, die Hochschulperle des Monats April an die Initiative zu vergeben. "Uns überzeugt insbesondere der Transfer zwischen Theorie und Praxis, sowie der Beitrag, den das Projekt zur MINT-Fachkräftesicherung und Steigerung von MINT-Studienanfängerzahlen leistet."

Weitere Informationen zu Industry on Campus finden Sie unter: https://ots.de/w9lKOR

Informationen zur Stiftung pepperMINT finden Sie hier: https://www.hs-offenburg.de/die-hochschule/organisation/organisationseinheiten/peppermint

Hochschulperlen sind innovative, beispielhafte Projekte, die an einer Hochschule realisiert werden. Jeden Monat stellt der Stifterverband eine Hochschulperle vor. Aus den Monatsperlen wird einmal im Jahr per Abstimmung die Hochschulperle des Jahres gekürt.

Im Jahr 2025 zeichnet der Stifterverband Projekte aus, die Forschung und Innovation verbinden und die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft intensiv vorantreiben. Mit der Hochschulperle des Monats macht er diese beispielhaften Projekte überregional sichtbar, um andere Hochschulen zu inspirieren. Die herausragenden Beispiele sollen zeigen, dass Spielräume für gemeinsames Forschen genutzt werden und Wissenschaft sowie Wirtschaft davon profitieren. Bewerbungen und Vorschläge sind jederzeit möglich: https://www.stifterverband.org/hochschulperle

Der Stifterverband ist eine Gemeinschaft von rund 3.500 engagierten Menschen, Unternehmen und Organisationen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Ziel seiner Arbeit ist, Bildung und Wissenschaft neu zu denken und zu gestalten, um die Innovationskraft der Gesellschaft nachhaltig zu stärken. Als zentraler Impulsgeber analysiert er aktuelle Herausforderungen, fördert Modellprojekte und ermöglicht deren Verbreitung in vielfältigen Netzwerken. Er vernetzt Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, entwickelt gemeinsam Ideen und stößt politische Reformen an. In seinem Wirken konzentriert er sich auf zwei Handlungsfelder: Bildung und Kompetenzen sowie Kollaborative Forschung und Innovation. www.stifterverband.org

