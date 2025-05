Mondelez International

Milka MMMAX und Katy Perry ermöglichen einmalige ,Lifetimes'- Erlebnisse

Bremen (ots)

Ausgelassene Stimmung, spektakuläre Bühnenbilder und gigantischer Sound: Konzertbesuche sind für viele Musikfans ein absolutes Highlight. Die Lieblingsmusik live und mit vielen anderen Menschen gemeinsam zu erleben, ist ein ganz besonderer Genuss - und kann sogar ein richtiges Hochgefühl auslösen. Um vielen Schokoladen-Fans einen solchen maximalen Moment zu ermöglichen, verlost Milka MMMAX 2025 gemeinsam mit Katy Perry einmalige Konzerterlebnisse u.v.m.

Milka MMMAX und Katy Perry: Ein vielschichtiges Duo

Als Ikone der modernen Popkultur begeistert Katy Perry Millionen Fans weltweit. Ihre lebendigen und vielschichtigen Touren verkörpern die Essenz von Milka MMMAX und machen die Sängerin zum perfekten Match für die Marke. Maximale Momente schaffen - das ist die Philosophie von Milka MMMAX. Und weil voller Genuss und Musik einfach zusammengehören, schaffen Milka MMMAX und Katy Perry exklusive Erlebnisse bei drei Deutschland-Konzerten der Lifetimes Tour: am 21.10.2025 in Berlin, am 23.10.2025 in Köln und am 31.10.2025 in München. Zu gewinnen gibt es 15 x 2 Meet & Greets mit Popikone Katy Perry und 300 x 2 Tickets für die ausverkauften Konzerte im Rahmen ihrer Welttournee.

Noch mehr einmalige Musikerlebnisse: Milka MMMAX und EVENTIM machen's möglich

Neben der Zusammenarbeit mit Katy Perry geht Milka MMMAX 2025 eine besondere Partnerschaft mit EVENTIM, dem führenden Ticketing-Anbieter in Europa, ein. Mit über 300 Millionen verkauften Tickets in mehr als 25 Ländern pro Jahr bietet das Unternehmen Menschen weltweit Zugang zu unvergesslichen Live-Momenten. Jetzt können sich Konsument*innen mit jeder gekauften Milka MMMAX Tafel einen von vielen EVENTIM-Gutscheinen sowie die Chance auf exklusive Katy Perry Erlebnisse sichern.

Jede Tafel gewinnt!

Wer teilnehmen will, muss eine Milka MMMAX Tafel kaufen, den QR-Code auf der Verpackung scannen oder die Webseite mmmax-promo.milka.com öffnen, den Kaufbeleg hochladen und den Anweisungen folgen. Jede*r Teilnehmer*in erfährt sofort, was sie oder er gewonnen hat oder ob sie oder er bei der Verlosung der Katy Perry Meet & Greets am 01.09.2025 dabei ist.

Die Milka MMMAX Tafeln mit QR-Code sind seit April 2025 im Handel erhältlich.

