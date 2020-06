BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken

BVR zum Konjunkturpaket: Startschuss für die wirtschaftliche Erholung

Berlin (ots)

Die Einigung der Koalitionsspitzen auf ein Konjunkturprogramm ist nach Ansicht des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) der Startschuss für die Erholung der deutschen Wirtschaft und damit ein positives Signal an Unternehmen und Bürger. In der zweiten Jahreshälfte dürfte die Konjunktur an Fahrt aufnehmen. Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie könnten damit zügiger überwunden werden.

"Es ist gut, dass die Koalitionsspitzen es sich in den Verhandlungen nicht leicht gemacht haben. Herausgekommen ist im Ergebnis ein ausgewogener Maßnahmenmix, der insbesondere mit der befristeten Senkung der Mehrwertsteuer und der Strompreise sowie mit dem Kinderbonus positive Impulse zur Stärkung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage setzt. Diese sind nötig, um einen weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit zu verhindern und die vorhandene Beschäftigung zu sichern. Die steuerlichen Entlastungen für Unternehmen fallen dabei allerdings deutlich hinter die kaufkraftstärkenden Maßnahmen zugunsten der Privathaushalte zurück. Eine wichtige Hilfe sind die Überbrückungszahlungen für kleine und mittlere Unternehmen, die gravierende Umsatzeinbrüche zu verkraften haben", erklärt BVR-Vorstandsmitglied Dr. Andreas Martin.

Wichtig sei, dass die Bundesregierung nicht allein auf kurzfristig wirkende konjunkturelle Maßnahmen setze. Mit dem breit angelegten Zukunftspaket, das vor allem Investitionen in Klimaschutz, Digitalisierung und das Gesundheitswesen enthalte, werde ein Beitrag zur nachhaltigen Stärkung des Wirtschaftswachstums gesetzt. Daher sei es auch richtig, dass öffentliche Investitionen vorgezogen und die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung vorangetrieben werden sollen.

