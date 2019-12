DNS:NET Internet Service GmbH

Sachsen-Anhalt und Glasfaser für alle: Das erste Ausbaugebiet des Giganetzes im Landkreis Börde ist ans Netz gegangen

Rätzlingen/Bernau/Berlin (ots)

Knapp ein Jahr nach dem gemeinsamen Spatenstich aller ARGE Gemeinden zum Aufbau eines der größten Glasfaserprojekte Sachsen-Anhalts, des kommunalen Giga-Netzes im Landkreis Börde (Sachsen-Anhalt) ist es soweit: das erste Ausbaugebiet in der Gemeinde Oebisfelde-Weferlingen ist ans Netz gegangen.

Am Technikstandort in Rätzlingen wurde das erste Ausbaucluster des Giganetzes der ARGE Breitband im Landkreis Börde in der Gemeinde Oebisfelde-Weferlingen übergeben. Unter Anwesenheit des Bürgermeisters der Stadt Oebisfelde-Weferlingen, Hans-Werner Kraul, der fünf Ortsbürgermeister zusammen mit dem Breitbandbeauftragten Holger Haupt und den Koordinatoren der ARGE Breitband, dem Bauamtsleiter Uwe Dietz zusammen mit den Projektteams, der MRK Projektsteuerung, der Firma Allinq Networks sowie dem Vertreter des Bundes und dem künftigen Netzbetreiber DNS:NET wurde der Netzbetrieb offiziell gestartet. Rainer Ohliger, Bereichsleiter Netzausbau der DNS:NET, kommentiert den Start in der Region Oebisfelde-Weferlingen: "Mit dem ersten Technikverteiler für das Giganetz im Landkreis Börde wurde an diesem Standort ein wichtiger Schritt im Rahmen des flächendeckenden Ausbaus und vor allem der Projektrealisierung erreicht. Nach Fertigstellung der passiven Netzstruktur erfolgt nun die zweite Phase der signaltechnischen Inbetriebnahme des Gigabit Netzes. Es ist endlich soweit, wir freuen uns, dass demnächst die ersten Haushalte im Cluster 1 mit Glasfasergeschwindigkeit ans Netz gehen."

Uwe Dietz, Bauamtsleiter der Gemeinde Oebisfelde-Weferlingen: "Wir können zu recht stolz auf die Gemeinschaftsleistung sein, die in wenigen Monaten nach den Genehmigungs- und Planungsphasen umgesetzt wurden. Knapp 32.000 Meter Tiefbau wurden realisiert, über 64.000 Meter Leerrohre und 92.000 Meter Kabel wurden verlegt, der Tiefbau wurde in sechs Monaten umgesetzt, der Bau der Hausanschlüsse, Kabelarbeiten und die Backbone Anbindung in sechs Wochen. Hier in der Pilotregion im Cluster 1 zeigt sich, wie leistungsfähig das Giga-Netz der ARGE ist. Unser besonderer Dank gilt im Rahmen der Projektumsetzung der Firma Allinq Networks GmbH für die zielstrebige und fachkundige Realisierung des Vorhabens und der MRK Media GmbH für die kompetente Steuerung des Projektablaufes."

Hans Werner Kraul, Bürgermeister der Stadt Oebisfelde-Weferlingen ergänzte, dass ohne die nachhaltige Unterstützung des Bundesministeriums für Verkehr und Digitalisierung dieses Mega-Vorhaben der Stadt Oebisfelde-Weferlingen nicht umsetzbar gewesen wäre und bedankte sich für die Unterstützung. "Die Bereitstellung finanzieller Mittel ist jedoch immer nur ein Baustein innerhalb des gesamten Verfahrens. Mein Dank gilt der ARGE Breitband Börde und allen an der Realisierung beteiligten Planern, Projektsteuerung und Firmen."

Holger Haupt, Leiter der ARGE-Breitband: "In der Jahreszeit, wo die Tage kürzer werden, kommt das Licht nach Rätzlingen. Die Zeit der Vorbereitung und des Ausbaus findet ein Ende, für die ersten Haushalte der Einheitsgemeinde Oebisfelde-Weferlingen wird die Glasfaser im neuen kommunalen Netz scharfgeschaltet. Ein Netz mit dieser Dimension benötigt viele Hände und Vertrauen in die eigene Stärke. Die Einwohner können stolz auf das Geschaffene sein. Nachdem alle Leitungen in den Straßen liegen und das Pflaster verlegt wurde, kann Weihnachten und der Winter kommen. So wie in Rätzlingen, in Etingen und in weiteren Gemeinden wird das kommunale Giga-Netz mit 500 MB/s freigeschaltet. Wer noch mehr benötigt, kann noch mehr Power bestellen, die neue Technik schafft das spielend. So wie hier, soll das kommunale Giga-Netz demnächst in allen Gemeinden der ARGE-Breitband Wirklichkeit werden. Nach dem Jahreswechsel und mit neuer Kraft wird dann planmäßig in 2020 die Mehrheit aller Teilgebiete ausgebaut. Für die Planung und den Baustart müssen die Gemeinden den Startschuss geben. Zum Jahreswechsel geht unser Dank an alle Bauleute, Ingenieure, Planer und an die, die das Projekt steuern."

Mario Megerlin, Leiter des Projektsteuerungsteams der MRK Media AG: "Das Team der MRK Media AG freut sich, dass nunmehr das erste Ausbaugebiet übergeben und in Betrieb genommen werden kann. Wir sehen darin einen Erfolg der Arbeit aller Projektbeteiligten, vor allem auch der Verantwortlichen der Stadt Oebisfelde-Weferlingen, die mutig und zielstrebig die notwendigen Entscheidungen trafen, um das Projekt voranzutreiben. Unser Team wird die Stadt Oebisfelde-Weferlingen beim erfolgreichen Aufbau des Breitbandnetzes weiter mit seiner ganzen Kompetenz und Erfahrung unterstützen und wünscht allen Beteiligten hierfür ein gutes Gelingen. Auf die zukünftige erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Beteiligten dieses ambitionierten Projektes freuen wir uns."

Infos zum Giganetz: www.giganetz-boerde.de

Zur Einheitsgemeinde Oebisfelde-Weferlingen: Infos unter www.stadt-oebisfelde-weferlingen.de

Über die DNS:NET www.dns-net.de

