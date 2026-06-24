Marco Polo Reisen

Marco Polo 2027: Alle Fernreisen mit maximal zwölf Teilnehmern

München (ots)

Die Marco Polo Entdeckerreisen auf der Fernstrecke sind jetzt buchbar. Maximal zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer fahren dabei gemeinsam in den Urlaub. Neu im Destinations-Angebot ist die Dominikanische Republik. Weitere neue Reisen führen u. a. nach Argentinien, Botswana und China.

Ab der Saison 2027 bietet Marco Polo seine Entdeckerreisen in der Ferne auf vielfachen Gästewunsch ausschließlich in kleinen Gruppen mit maximal zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmern an. Die Durchführung der Reisen ist bereits ab vier Personen garantiert. Dank der kleinen Gruppe können die Marco Polo Gäste ein Land noch besser entdecken - und ihre Mitreisenden noch schneller kennenlernen. Wie gewohnt zeigt ein Deutsch sprechender, einheimischer Marco Polo Scout die Highlights eines Landes. Als einheimischer Insider bereichert er das Urlaubserlebnis seiner Gäste durch den direkten Draht zu Einheimischen.

Darüber hinaus hat Marco Polo viele neue Fernreisen im Angebot. So zum Beispiel eine zweiwöchige Highlight-Kombi nach Argentinien und Brasilien - u. a. mit Stopps an den Iguazú-Wasserfällen sowie in den beiden südamerikanischen Metropolen Buenos Aires und Rio de Janeiro. Bei einer neuen 13-tägigen Botswana-Reise geht es im offenen Geländewagen durch das Okavango-Delta zu Elefanten, Krokodilen, Seeadlern und Löwen und auf eine Bootssafari über den Chobe River.

Neue Reisen erweitern zudem das China-Angebot des Veranstalters. Die 18-tägige Entdeckerreise "China - über Land nach Tibet" kombiniert die Höhepunkte Chinas wie die legendäre Terrakotta-Armee mit denen Tibets. Besonders spektakulär: die Zugfahrt auf der höchstgelegenen Eisenbahnstrecke der Welt und der Besuch des Potala-Palasts im tibetischen Lhasa mit seinen 999 Zimmern. Ebenfalls neu: "China umfassend mit Yangzi-Kreuzfahrt"- inklusive feuriger Sichuan-Küche, der Verbotenen Stadt in Beijing, Radtour durch das morgendliche Shanghai und dreitägiger Yangzi-Kreuzfahrt.

Neu im Programm von Marco Polo ist zudem die Dominikanische Republik. Bei der 16-tägigen Entdeckerreise geht es in die koloniale Altstadt von Santo Domingo, in die Natur zum Salzsee Lago Enriquillo und zu einer Kaffeefabrik in Jarabacoa. In einer Baseball-Akademie zeigen Nachwuchsspieler den Marco Polo Gästen die Kunst des Nationalsports - gemeinsames Probetraining inklusive.

Weitere Informationen zu Reisen von Marco Polo

Informationen zu allen Reisen von Marco Polo gibt es in Reisebüros oder im Service-Center unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 - 4402 4402 (aus D, A und CH).

Die Marco Polo Kataloge 2027

Die Marco Polo Kataloge 2027 erscheinen im September 2026 mit den hier vorgestellten Fernreisen - genauso wie mit den Reisen nach Europa. Neben dem Katalog für Entdeckerreisen in kleinen Gruppen werden im Herbst auch der Katalog mit Reisen für Traveller zwischen 20 und 35 Jahren und der Katalog "Individuell reisen ohne Gruppe" verschickt.

Engagement für Klimaschutz

Marco Polo übernimmt Verantwortung für die klimawirksamen Emissionen seiner Reisen und leistet einen entsprechenden Beitrag zum Klimaschutz. Unterstützt werden zertifizierte Biogasanlagen-Projekte, durch die in den Zielregionen messbar Emissionen eingespart werden. Umfangreiche Informationen dazu sind hier abrufbar: www.marco-polo-reisen.com/unsere-verantwortung/klima-naturschutz

Über Marco Polo

Marco Polo bietet spannende Erlebnis- und Entdeckerreisen zu einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis auf rund 200 Routen weltweit. Veröffentlicht hat der Rundreise-Spezialist sein Angebot in drei Katalogen und im Internet. Das Basispaket der Touren umfasst Flüge, Rundreise, Hotels und die deutschsprachige Reiseleitung. Der Reiseveranstalter ist Teil der Unternehmensgruppe Studiosus. Internet: www.marco-polo-reisen.com.

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