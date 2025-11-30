PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Stuttgarter Nachrichten

Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur neu gegründeten AfD-Jugendorganisation

Gießen (ots)

Nicht nur der Chef der neuen AfD-Jugend, auch große Teile seiner Führungskollegen lassen sehr berechtigte Zweifel daran zu, dass diese Gruppe mit beiden Beinen auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Dass Nachwuchsorganisationen in Teilen radikaler sind als die Mutterparteien, das ist normal. Dass sich deren Führungscrew mit Menschen und Gedanken umgibt, die diesen Staat in seiner Form ablehnen, ist es nicht. Die AfD von heute hat gesichert rechtsradikale Mitglieder in ihren Reihen, aber auch Menschen, auf welche diese Beschreibung nicht zutrifft. Die Nachwuchsgruppe soll nun als Kaderschmiede der Hauptpartei dienen. In welche Richtung die dann treiben wird, das ist absehbar.

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell

