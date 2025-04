Stuttgarter Nachrichten

Nervende Scheindebatte

Die Diskussion um Nachprüfungen für ältere Autofahrer übersieht Statistiken - und beruht auf veralteten Bildern.

Stuttgart (ots)

Alle Jahre wieder kommt nach Veröffentlichung der Unfallstatistiken die Frage auf, ob Seniorinnen und Senioren am Steuer eine Gefahr für den Straßenverkehr sind. Nun meldet der Gesamtverband der Versicherer: Mehr Senioren verunglücken mit dem Auto. Doch man muss die Unfallzahl zur Fahrleistung ins Verhältnis setzen. Die Zahl der Menschen in der Altersgruppe 75 plus mit Führerschein hat sich seit zehn Jahren mehr als verdoppelt, von 2,5 Millionen auf 5,9 Millionen. Zudem sind viele ältere Menschen fit, sportlich und aktiv - was geistige Fitness und Reaktionsvermögen positiv beeinflusst. Stellt man dennoch die Frage nach Nachprüfungen, sollte man sie für alle Altersgruppen ins Gespräch bringen. Junge Männer verursachen immerhin die meisten Unfälle - somit wäre das ein echter Beitrag für mehr Verkehrssicherheit.

