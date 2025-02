Stuttgarter Nachrichten

Union siegt klar - und steht vor Hürden

Weniger klar als notwendig gewinnen CDU und CSU die Wahl. Es kommt jetzt nicht nur auf den Kanzler an.

Berlin (ots)

Das Ergebnis dieser Wahl erst einmal von den Verlierern her zu lesen lohnt sich. Denn gemessen an ihrer - von der Wirtschaftspolitik über die Sicherheitsvorsorge bis zum Klimaschutz - überaus dürftigen Regierungsleistung sind SPD, Grüne und FDP erstaunlich gut weggekommen. Gerupft wurde die FDP, die seit November so tat, als stünde sie für das Gegenteil dessen, was sie drei Jahre an Murks mitverantwortet hatte. Bemerkenswert am Ergebnis ist nicht nur wegen der hohen Wahlbeteiligung das Reifezeugnis, das die Wähler abgeliefert haben: Der AfD wachsen bei allen Gewinnen die Bäume nicht in den Himmel.

