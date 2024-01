Stuttgarter Nachrichten

Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu den Demos gegen Fremdenhass

Stuttgart (ots)

Es ist etwas ins Rutschen und Rollen gekommen, das längst nicht mehr nur Schneeballgröße hat, sondern das Potenzial zu etwas Monströsem. Die Enthüllungen über ein rechtes Geheimtreffen in Potsdam mit einer menschenverachtenden Agenda zur Vertreibung von Menschen mit Migrationshintergrund zeigen, wie real die Gefahr bereits ist. Hoffentlich gehen am Wochenende sehr viele Menschen auf die Straßen. Denn in diesem Fall geht es auch um Masse. Die Verächter unserer Grundwerte sollen erkennen, dass sie im Abseits stehen. Damit allein ist es nicht getan. Gleichzeitig ist es wichtig, die Demokratie über die Tage des Protests hinaus zu pflegen - durch kluge, lösungsorientierte Politik und Nähe zu den. Mit vereinten Kräften gilt es, den größer werdenden Schneeball aufzuhalten, ehe er die Demokratie unter sich begräbt.

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell